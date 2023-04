Franšízový muž z Floridy si stěžuje, že ho plechovky Bud Light od Mulvaney zavedly do ‚pekla na zemi‘ (VIDEO)

Pokud si myslíte, že rodiny, které ztratily své blízké kvůli střelbě ve škole, rakovině, autonehodě nebo válce, jsou ve špatném stavu, žijete v bublině. Chudák z Floridy prožívá „peklo na zemi“ poté, co Bad Light vytvoří několik plechovek věnovaných oslavě transgender influencera Dylana Mulvaneyho. Pan Joe Benovich – který vlastní státní síť Grills Seafood Deck a Tiki Bar – řekl Fox Business, že nikdy nečelil většímu utrpení.

„Byl to hrozný týden, vlastně už dva týdny. Byly to asi nejtěžší dva týdny v našem životě,“ posteskl si.

Ale zdálo se, že moderátor Fox nechápal šok z plechovek piva vyrobených na zakázku, které se nikdy neprodávaly, a zeptal se: „Proč?! Proč je to nejtěžší období vašeho života?“

Tak vysvětlil zmučený muž. „Víte, Anheuser-Buschi, tady nám všem drželi nad hlavou sociální nůž a hodili ho velmi nezodpovědně. A nás to uvrhlo do zmatku. Tím, že jsme se postavili naší biblické víře, jsme se dostali do sporu s ostatními lidmi, kteří ne,“ řekl. Tuto pozici nezaujmeme.“ „To nás přivedlo do pekla na zemi.“ (op video níže, podle Aaron Robar.)

Kéž má každá ztrápená duše v životě takové štěstí.

Vidět víc Floridský restauratér na Fox Business říká, že partnerství Bud Lighta s trans osobou vedlo k „nejtěžším dvěma týdnům našeho života“. pic.twitter.com/w50FvPqxus – Arun Ropar (atrupar) 25. dubna 2023

