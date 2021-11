Twitter nyní bude na webu zobrazovat obrázky v plné velikosti

Twitter upouští na webu. stejná věc Aktualizace zamítnuta Matoucí algoritmus automatického ořezávání Twitteru v aplikacích pro Android a iOS, což znamená, že při procházení Twitterem ve webovém prohlížeči uvidíte na časové ose celé fotografie.

To je nyní k dispozici online! Vypadá ta fotka v autorovi tweetu dobře? Takto by to vypadalo na časové ose. – Podpora Twitteru (TwitterSupport) 10. listopadu 2021

Totéž platí, když zveřejňujete své fotografie; Uvidíte přesný náhled své fotografie, která se při publikování nezobrazí v podivném formátu. Platforma propaguje okno náhledu v plné velikosti jako pohled „co vidíte, to dostanete“ na váš příspěvek.

Pokračující změny v zacházení s obrázky na Twitteru vycházejí z kontroverze v minulém roce ohledně automatického ořezávání. Někteří uživatelé si všimli, že Twitter je algoritmus automatického oříznutí Můžete preferovat bílé tváře před černými tvářemi, což vede k oříznutí, které ukazuje bílé obličeje výrazněji. Twitter prohledá případ a Zjistil jsem, že algoritmus automatického ořezávání nebyl příliš zaujatý Ale přesto to pro jistotu deaktivujte.

Ať už je funkce automatického oříznutí Twitteru neobjektivní nebo ne, myslím, že se všichni shodneme na tom, že teď, když je to všechno nenávratně pryč, je nám lépe. To znamená, že nám už nebudou chybět zajímavé fotografie, protože jsme byli líní kliknout na náhled. Stále mi mohou chybět nešikovně oříznuté fotky (pokud to není moje fotka).