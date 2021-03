Příští Moto 360 může obsahovat Snapdragon 4100

Noste inteligentní hodinky s OS značky Motorola a značky Qualcomm Nový procesor Snapdragon Wear 4100 Mohlo dojít k úniku (Přes 9to5Google). Pokud jsou obrázky skutečné a nejedná se pouze o vykreslení, mohlo by to být znamením, že příští Moto 360 (nebo jakkoli se jmenuje) by mohl fungovat mnohem lépe než ten předchozí a mohl by sklízet některá zvýšení efektivity vyplývající ze skoku z Proces 28nm až 12nm.

2019 Moto 360 Využívá procesor Snapdragon Wear 3100Což bylo jen Mírná aktualizace pro rok 2100 do roku 2016. Navzdory tvrzení společnosti Qualcomm, že nový (ish) 4100 má o 85 procent rychlejší CPU, 2,5krát rychlejší GPU a o 25 procent delší životnost baterie, vypadá to, že Pouze jedna hodina na trhu Kdo již čip obsahuje.

Fotografie zobrazující potenciální hodinky (která také ukazuje profil bezdrátového nabíjení) byla nalezena v investiční prezentaci spolu se třemi dalšími inteligentními hodinkami. Neoznačené hodinky mají na zadní straně nějaký text, a když je to uživatel Reddit, TheMacJezza Přiblížit a vylepšit to„Viděli, že to vypadá jako„ Snapdragon Wear 4100 “. Nejsem logický, ale zdá se, že to znamená, že Mystery Moto má Snapdragon Wear 4100 (zejména s ohledem na to, že aktuální Moto 360 má také název procesoru vytištěný na zadní straně).

Motorola ve skutečnosti nevyrábí inteligentní hodinky se stejnou značkou Moto. Název byl licencován pro společnost s názvem eBuyNow, která Vydalo třetí generaci Moto 360 V roce 2019 se eBuyNow později spojil s jinou společností s názvem CE Brands, ke mě 9to5Google, Který dříve informoval o investiční prezentaci, která podrobně popisuje plán zařízení se značkou Moto pro rok 2021.

oprava: Tento článek dříve naznačil, že inteligentní hodinky značky Moto stále vyrábí společnost Motorola; Aktualizováno, aby odráželo, že ochranná známka je licencována. hrana Omlouváme se za chybu.