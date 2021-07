Tenis – Medveděv se stupňuje, když hráči chřadnou v tokijském vedru

Olympijské hry v Tokiu 2020 – Tenis – Dvouhra mužů – Třetí kolo – Tenisový stadion Ariake – Tokio, Japonsko – 28. července 2021. Daniil Medvedev z Ruského olympijského výboru odpovídá během zápasu třetího kola proti italskému Fabio Fognini REUTERS / Mike Segar

TOKYO (Reuters) – Světová dvojka Daniil Medveděv ve středu upřímně zhodnotil dusivé podmínky tenisového zápasu v Tokiu, když rozzlobený Rus řekl rozhodčímu, že by mohl svůj zápas ukončit, ale chtěl vědět, kdo by za to mohl být, kdyby to byl on . Zemřel.

Medveděv jako první požadoval minulý týden, aby byl začátek tenisu na olympijských hrách v Tokiu odložen kvůli horkému a vlhkému počasí, a také získal podporu od světové jedničky Novaka Djokoviča. Přečtěte si více

Ve středu zahájil řízení na hlavním výstavním hřišti v Ariac Tennis Parku proti Italovi Fabiovi Fogninimu a celý zápas bojoval.

25letý mladík čerpal zdravotní dovolenou u soudu a trenéra povolal také dvakrát.

Prezident Carlos Ramos byl znepokojen a zeptal se Medveděva, zda je v pořádku, zatímco Rus podával 3-4 v druhém setu poté, co vyhrál první.

„Jsem v pořádku. Mohu zápas dokončit, ale můžu zemřít. Pokud zemřu, převezme odpovědnost Mezinárodní tenisová federace (ITF)?“ Odpověděl Medveděv.

„Politika extrémního počasí“ ITF umožňuje 10minutovou přestávku mezi sety dva a tři, pokud s tím oba hráči souhlasí, a Medvedev využil tento čas na mrazivou studenou sprchu.

„Už od první skupiny jsem se s dýcháním necítil dostatečně pohodlně. Proto jsem zavolal doktorovi, cítil jsem, jako by mi byla ucpaná bránice,“ řekl a dodal, že v Tokiu cítil dosud nejmokřejší den.

“A pak ve druhé sadě jsem měl mezi očima jen temnotu v očích, nevěděl jsem, co mám dělat, abych se cítil lépe. Jako bych se sklonil a nemohl jsem dát dohromady dech připravený spadnout z pole.”

A zatímco Medveděv prohlásil, že má „štěstí“, cítil se lépe a mohl pokračovat ve své hře o postup, Španělka Paula Padusa ustoupila.

Padusa bojovala během svého čtvrtého soudního boje proti české Markétě Vondrosové a potřebovala prodlouženou lékařskou pauzu. Nedokázala se však dostatečně vzpamatovat a opustila kurt na invalidním vozíku.

ITF potvrdila, že Padusa odešel do důchodu kvůli nemoci.

Hlášení Sudiptu Ganguly Úpravy Shri Navaratnam

