Kenny Chesney truchlí nad smrtí přítele, který zahynul při havárii vrtulníku v St. Thomas: „velmi obtížné rozloučení“

Národní nebo národní hudba Superstar Kenny Chesney Truchlí nad smrtí svého přítele, který zemřel v pondělí při havárii vrtulníku.

The Zpěvák „Byl jsi pro mě Hello“ Na sociálních médiích oznamuje, že jeho kamarádka Maria Rodriguez byla jednou z obětí, kteří Zemřít Na Panenských ostrovech.

“Dnes musím rozloučit se svou přítelkyní Marií Rodriguezovou na Panenských ostrovech. Dnes byla Maria a další zabiti při havárii vrtulníku v St. Thomas. Byla to moje drahá přítelkyně a naše ostrovní společenství,” Chesney napsal na Instagram Se sérií fotek přátel létajících společně ve vrtulníku.

Chesney řekl, že cestuje s Rodriguezem již více než 15 let.

Kenny Chesney pomáhá budovat umělou krajinu na Floridě za účelem ochrany oceánských ekosystémů

„Sdíleli jsme spolu hodně smíchu a hodně života. Byla to vždy první osoba, kterou jsem viděl, když jsem přistál, a poslední, kdo se rozloučil, když opouštím ostrov. Jsem si jistý, že mi to bude chybět. fér říci, že bych nikdy nemohl jít na Panenské ostrovy, aniž bych se cítil ztracen. Byla to velká část mého života na ostrově, “pokračoval.

Na závěr řekl: „Sbohem, můj krásný příteli. Jsem si jist, že se naše cesty na této straně zkřížily. Na druhé straně vás vidím.“

Kliknutím sem se přihlásíte k odběru našeho zábavního zpravodaje

Podle místní prodejny byli v pondělí zabiti čtyři při havárii vrtulníku Denní zprávy z Panenských ostrovů.

K nehodě došlo v rezervaci Botany Bay. Odbytiště uvedlo, že se očekávalo úsilí o získání páté oběti.

Ředitel hasičských služeb na Panenských ostrovech Daryl George Sr. byl citován jako popisující oblast, kde vrtulník přistál, jako „nerovný terén“.

Kliknutím sem zobrazíte aplikaci FOX NEWS

Očití svědci na ostrově uvedli, že viděli vyloďovat vrtulník kolem 15:15 Hasiči nyní spolupracují s úředníky přístavního úřadu VI a Národní radou pro bezpečnost dopravy na zjištění příčiny smrtelné nehody.