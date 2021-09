Doug Wilson ze Sharks zmínil, že konverzace Thomase Hurtla mají „jedinečnou dynamiku“

Sharks GM Wilson zmiňuje v Hertlově řeči „jedinečnou dynamiku“ Původně se objevil NBC Sports Bayara

Budoucnost Thomase Hurtla se Sharks po sezóně NHL 2021-22 se teprve zpevní, ale to neznamená, že vztah útočníka s organizací je na tenkém ledě.

Řekl ve čtvrtek Doug Hertl, generální manažer Sharks Sheng Bing). „Rytmus, čas a místo jednání. Thomas ví, co k němu cítíme.“

„Když jsem po skončení sezóny hovořil s (generálním manažerem Sharks Dougem Wilsonem) Dougem, miloval moji hru a chce, abych tu zůstal déle,“ řekl v pátek Hurtl novinářům. Sheng Bing). “I můj agent řekl, že chce, abych zůstal. Takže mám pocit, že mě má rád a chce, abych tu zůstal.”

„Ale uvidíme, konec dne pro něj, to je práce. Musí udělat nejlepší rozhodnutí pro svůj tým.“

Wilson řekl, že nějaké byly soukromé podmínky Pokud jde o jednání Hertla.

„Miluji Thomase Hertela,” řekl Wilson. „Ale musí to být jedna z věcí, která funguje pro každého. Máme co do činění s jedinečnou dynamikou.”

Některé komentáře v českém zpravodajství znepokojily fanoušky žraloků, jako je Hertle vyjádřit nespokojenost O tom, zda se znovu podepsat s franšízou.

„Zajímalo by mě, jestli by se San Jose se mnou chtělo znovu podepsat a jestli bych tam chtěl zůstat,“ řekl Hertel iDNES.cz. Kevin Kurtz/ sportovec). “Nechci na to myslet, aby mě to neovlivnilo negativně. Začnu sezónu a uvidím, jak to dopadne.”

Příběh pokračuje

Hertl je u organizace od svého draftování do prvního kola draftu NHL 2012. Přes 503 zápasů v San Jose má Hertl na kontě 323 bodů (151 gólů, 172 asistencí).

Logan Couture, kapitán Sharks, který hrál po dobu osmi let po boku Hertela, potvrdil, jak moc. Váží si svého spoluhráčeBez ohledu na to, co se stane po této sezóně.

“Miluji Tommyho. Je to jeden z mých nejlepších přátel, které jsem v této hře potkal. Miluje San Jose,” řekl Couture ve čtvrtek. Řekl mi, že by tu vždy rád zůstal po celou svou kariéru. Nechci mu vkládat slova do úst, ale rádi bychom to měli. Bohužel v této hře existuje obchodní stránka sportu a nemůžete mít stále vše, co chcete.

“Vím, že to nenechá na něj působit. Je to hráč světové třídy. Vyjde ven a bude pro nás mít velmi dobrý rok.”

Žraloci mají peníze svázané v řadě dlouhých desetiletí s veterány a během posledních několika sezón se snažili konkurovat, protože proklouzli blízko dna Západní konference.

Hertl bude pravděpodobně přitahovat značný zájem na otevřeném trhu jako volný agent nebo pokud bude k dispozici prostřednictvím obchodu, ale je také možné, že Sharks by chtěl, aby 27letý byl součástí obnovy organizace.

Milovníci žraloků po celém světě by měli doufat, že mezi oběma stranami dojde k dohodě, protože jde zjevně o společný zájem.

Zatím není jasné, kdy se tato dohoda setká, ale s otevřením výcvikového tábora tento týden by se věci mohly pokročit spíše dříve než později.