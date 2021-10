Nové tváře Bruins nezmění

Boston – Špagetový magnát David Pasternak Přesto by Boston Bruins nemohli mít stejnou omáčku bez Davida Krejciho, že? A ještě není žádná práce na ratifikaci chvástání, kterým Jeremy Swayman uzavírá síť.

Jakou hypotézu by tedy mohli Patrice Bergeron a Brad Marchand udělat o získání dalšího výstřelu slávy, než veškerý písek prošel jejich přesýpacími hodinami?

Těsně předtím, než kotouč spadne do sezóny Bruins 2021-22 NHL jejich úvodním zápasem v sobotu večer proti starému příteli Tylerovi Seguinovi a Dallas Stars (19:00, NESN, 98,5 The Sports Hub), představí domácí nový brankář, nový obránce a ne méně O třech nových útočnících.

Připraveno k navinutí:Charlie Coyle se vrátil z Bostonu Bruins a hraje velkou roli

Nebylo to Cricciho rozhodnutí účtovat za všechny neoficiální změny po 14 letech v Bostonu hrát nit v rodném Česku nebo rehabilitovat probíhající operaci rozštěpu brankáře Tooka Raskeho.

Polovina soupisky, která byla zařazena do Hry 7 Stanley Cupu 2019, není nic jiného než vzpomínka a poslední dva pokusy generálního manažera Dona Sweeneyeho o přípravu franšízy na poslední krok skončily vyřazením druhého kola play-off proti fyzičtějšímu a těžší soupeře. .

Mottem soustředění v Brightonu zůstává: Obklopte klíčové hráče těmi nejlepšími a nejvíce zaměřenými hráči.

„Zavázali jsme se Taylorovi (Hallovi), protože chtěl být toho součástí,“ řekl Sweeney, který znovu podepsal bývalé MVP NHL na čtyřletou smlouvu na 24 milionů dolarů. „Bez ohledu na to, jestli tu Craigsey bude, (Halla) to nezajímalo. Rád si s ním hrál a přemýšlel o svém světě, ale to ho nezajímalo.

„Nakonec se jen snažíš vyhrát. Snažíš se obklopit hráče, o kterých víš, že mohou vyhrát, a oni vyhráli, dobrými hráči, kteří mají stejné nadšení.“

Náhledy fotbalu na střední škole:Proto je nový trávník pro Fairhaven tak důležitý

V souladu se svou vizí švýcarského armádního nože o play-off hokeji se tento mimosezónní Sweeney pokusil doplnit Hallu nejen talentem, ale také zaměřením na stejný cíl. Za tímto účelem je Švýcar Eric Hola dalším mužem na druhém místě výboru, pokud to v Charlieho Coyleovi v této roli nevyjde.

Vyhlídka Jack Studnicka, který se připravuje na práci, prokázal v táboře značný pokrok, ale ne natolik, aby překonal dopady platového stropu a pravidel prominutí, která Sweeneymu umožňují přivést ho zpět do AHL Providence pro další koření, zatímco velký klub pokračuje zjišťovací mise v nepříjemné pozici.

Bruins, kteří byli v červnu poraženi Islanders, doufají, že bývalý kapitán Blue Jackets Nick Foligno a oboustranný obránce Derek Forport o délce 6 stop 4, 215 liber přidají působivou fyzickou přítomnost na obou koncích kluziště.

Před zdůrazněním konkrétních změn ze soupisky minulé sezóny na soupisku této sezóny si všimněte, že od prohry Stanley Cupu se St. Louis v roce 2019 jsou všichni následující hráči Bruins a jsou již v jiných týmech: Anders Bjork, Ryan Donato, Ondrej Kase a Jeremy Lauzon a Par. Lindholm, Nick Ritchie, Jared Tenordi a Dan Vladar.

“Myslím, že hodně z toho souvisí s (platovým) stropem,” řekl prezident Bruins Cam Neely s odvoláním na dvě složky. “Když se vám blíží určití hráči (na konci smlouvy) a mají úspěch, musíte se pokusit přijít na to, jak dostat všechny do formy.”

„A pokud nevyhrajete, musíte se podívat na svůj seznam a říci:„ Dobře, kde se můžeme zlepšit? “ „Tito dva byli spojeni, zvláště v poslední době s prostředím s plochým krytem, ​​snažíte se nedostat do situace, kdy byste mohli přeplatit hráče, kteří si myslí, že můžete … v povaze šelmy.“

pět rozloučení

David KrigseyÚstřední muž v hedvábných rukavicích chce, aby se jeho děti naučily jeho rodnou češtinu, a rozhodl se, že mu v NHL stačí 35. Bruins Krejciho comeback neodepsali, ale brzy se bude muset rozhodnout.

Touka svou hlavu / svého souseda: Úspěšná rehabilitace z labral chirurgie nemusí otočit hlavu zpět, pokud Linus Olmark a Jeremy Swayman dostanou práci v síti. Jakmile vedení upřednostnilo Swaymana jako zálohu Ruska na rok 2021, Hallack podepsal smlouvu s Vancouverem.

Sean Coralie: Volný agent, jehož poslední dvě sezóny nebyly inspirativní, Kuraly vzal svého nepořádného a lyžařského pěšce do svého rodného města Blue Jackets.

Kevan Miller / Jeremy Luzon: Dva drsní obránci Bruinsovi budou velmi chybět. Millerův důchod trpí zraněními. Lauzon byl prvním výběrem pro Seattle Kraken v expanzním draftu.

Nick Ritchie/Ondrej Kase: Vedení Bruins odešlo od obou křídel, jejichž smlouvy sice vypršely, ale jejichž práva vlastnil Boston. Kaseovo zdraví zde ochromilo jeho kariéru; Ritchiemu se nějak podařilo zastavit vedení, když v krátké sezóně vstřelil 15 gólů. Oba jsou nyní v Torontu.

Pět nových tváří

Nick Foligno, 33, CWSyn nenáviděného rivala Mikea a bratra Marcuse oslaví na Halloween 34 let. Je to stále těžké, jako by nehty a krvácely charakter a drive. V Bostonu podepsán na dva roky po 3,8 milionu dolarů.

Derek Forport, 29, LD: Po tři roky s trefou stropu 3 miliony dolarů může levicový obránce 6-4 a 219 liber napravit velmi velký zápasový problém.

Eric Howla, 30, CWHaula, hluboký hráč původního týmu Vegas, který dosáhl finále Stanley Cupu 2018, si poranil koleno a od té doby poskakoval po lize jako golfový míček narážející na dráhu vozíku.

Thomas Nozick, 29 let, C-LW: Další bývalý Zlatý rytíř, Nosek není tak rychlý jako zesnulý Sean Kuraly, ale do role hlasatele čtvrté řady přinese více síly a odhodlání.

Linus Olmark, 28, J: Skvělý brankář (6–4, 215), který za špatným týmem Buffala vložil 0,917 GAA a 2,63 procenta úspor, Olmark podepsal s Bruins čtyřletou smlouvu na 20 milionů dolarů.

Pět faktorů X

Velké 2 nebo 3? Dokáže-li levý bek Derek Forport zvládnout těžké soupeře, mohou Bruins soutěžit bez dvou elitních centrál. Zdá se, že tyto dvě silné stránky spolu nesouvisí, ale každý současný pohárový šampion má jednu nebo druhou.

druhý výsledek: Což nás přivádí k Charliemu Coyleovi, místnímu silovému bruslaři a ochránci puku, který zahájí sezónu mezi Taylor Hall a Craigem Smithem.

rezavá klec: Příprava na sezónu Linuse Olmarka byla velmi dobrá, zatímco výkon Jeremyho Swaymana byl velmi solidní. To, co se stane od sobotní noci, určí, co se stane, když a kdy Tuukka Rask zazvoní na dveře.

Freddyho zaměřeníTrent Frederick zahájil sezónu 2021 třeskem. Generální manažer Don Sweeney říká, že Frederick získal zpět své kouzlo a hraje více na instinkt.

Restartujte

Oficiální diagnóza Jake DeBruska je, že jeden mladý muž byl pandemií zavřen, takže zbytek světa trpěl agregátem 5-9-14 v 41GP. Doufejme, že se duševní zdraví levého křídla zlepší.

Sledujte Micka Colagea na Twitteru @MickColageo.