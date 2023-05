U Ukrajiny byla sestřelena čtyři ruská vojenská letadla, uvedl ruský deník

MOSKVA (Reuters) – Dvě ruské stíhačky a dva vojenské vrtulníky byly v sobotu sestřeleny poblíž ukrajinských hranic, uvedla agentura Kommersant, což by znamenalo dramatický převrat pro Kyjev, pokud by se to potvrdilo.

Kommersant na svém webu uvedl, že stíhací bombardér Su-34, stíhačka Su-35 a dva vrtulníky Mi-8 vytvořily náletovou skupinu a byly „téměř současně sestřeleny“ v záloze v sousední severovýchodní Brjanské oblasti. Ukrajina.

„Podle předběžných údajů… stíhačky měly zahájit raketový a pumový útok na cíle v Černihovské oblasti na Ukrajině a vrtulníky je měly podporovat – mimo jiné vyzvednout posádky ‚Su‘, pokud byli sestřeleni.“

Ruská státní tisková agentura TASS uvedla, že v této oblasti havarovalo ruské válečné letadlo Su-34, ale příčinu neupřesnila.

Tass také citoval zástupce záchranných služeb, který uvedl, že požár motoru vrtulníku způsobil jeho havárii u Klintsy, což je asi 40 kilometrů (25 mil) od hranic.

Nezmínil se o Su-35 ani o druhém vrtulníku.

Video zveřejněné na ruském proválečném kanálu Telegram Voyenniy Osvedomitel ukazovalo, že vrtulník vysoko na obloze prožívá explozi, je vymrštěn z kurzu a poté padá v plamenech k zemi.

Komentáře doprovázející video, které nemohla agentura Reuters okamžitě ověřit, uvedly, že ukazují, že Mi-8 je sestřelen raketou. Další snímky zveřejněné kanálem ukázaly trosky na zemědělském poli.

Kommersant neposkytl žádné důkazy pro svou zprávu o sestřelení čtyř letadel, ale stejné tvrzení učinilo také několik neochvějně proválečných vojenských bloggerů.

Později v sobotu guvernér Brjanské oblasti Aleksandr Bogomaz řekl, že ukrajinský dron zasáhl továrnu na výrobu potravin ve Starodubu poblíž ukrajinských hranic a poškodil střechu. Bogomez v Telegramu uvedl, že nedošlo k žádnému zranění.

K incidentu došlo dva dny poté, co Bogumaz oznámil útok dronu na skladiště ropy v oblasti.

Moskevské ministerstvo obrany okamžitě neodpovědělo na žádost o komentář ke zprávě Kommersant.

Zdálo se, že „s největší pravděpodobností byl nepřítel přepaden protivzdušnou obranou, která se předtím přesunula do pohraniční oblasti dostatečně blízko, aby zasáhla naši skupinu,“ řekl Foini-Osvidomitel.

Uvedla, že sestřelené vrtulníky vypadaly jako letadlo pro elektronický boj Mi-8MTPR-1.

Noviny Kommersant uvedly, že všichni čtyři členové posádky byli zabiti.

Žádná oficiální odpověď z Ukrajiny, která obvykle odmítá komentovat zprávy o útocích uvnitř Ruska, nepřišla.

Ve svém tweetu však Mychajlo Podoljak, hlavní poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, incident označil za „spravedlnost… a okamžitou důstojnost“.

Začátkem tohoto měsíce vykolejily exploze nákladní vlaky ve dvou po sobě jdoucích dnech v Brjanské oblasti.

Reportáž Vladimíra Soldatkina. Střih Kevin Levy

