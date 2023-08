AMD odhalilo krásné hranice Avatar Radeon RX 7900 XTX pro GPU s tématem Pandora

AMD to prostě má odhalit Zcela nový, na zakázku vyrobený GPU Radeon RX 7900 XTX, tentokrát s motivem Avatar Frontiers of Pandora.

AMD a Ubisoft spojily své síly, aby představily krásnou hranici Avatar pro GPU Radeon RX 7900 XTX s tématikou Pandora

Toto je druhá grafická karta AMD Radeon RX 7900 XTX, která završuje významný titul. Pro nejnovější zakázkový design se AMD spojilo s Ubisoftem a navrhlo Radeon RX 7900 XTX v krásném motivu Avatar Frontiers of Pandora, který vypadá úchvatně. AMD před několika týdny skutečně odhalilo grafickou kartu RX 7900 XTX Starfield Limited Edition, která má také vynikající design motivu a můžete se na něj podívat zde.

Podle podrobností budou oba AMD Radeon RX 7900 XTX Avatar Frontiers GPU Pandora Limited Edition rozdány během Gamescomu prostřednictvím speciálních akcí a dárků pořádaných AMD, Ubisoftem a jejich partnery. Opět platí, že grafická karta je limitovaná edice, takže musíte mít opravdu štěstí, že se vám tato krásná karta dostane do rukou.

AMD Radeon RX 7900 XTX Avatar Frontiers GPU pochází z GPU Pandora Limited Edition s velmi pěkným námořním akvarelem se stejným osvětlením ARGB na přední straně. Novinkou je, že celý povlak je termoreaktivní, což znamená, že se může měnit v závislosti na teplotě okolního prostředí a samotného GPU, což dává velmi jedinečný vzhled. Varianta Starfield má 500 kusů, takže podobný počet můžeme očekávat i u varianty Avatar Frontiers of Pandora.

Co se týče případných partnerství, vypadá to, že bychom hru mohli získat jako součást budoucí propagace a možná uvidíme některé exkluzivní funkce AMD, jako je podpora FSR a další. Samotná hra by měla vyjít 7. prosince 2023.