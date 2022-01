Bojovník dostal zákaz vstupu do české organizace MMA kvůli Hitlerovu tetování

Český bojovník byl minulý týden vyřazen z plánovaného zápasu kvůli neonacistickému tetování.

Slovenský bojovník Nicholas Krivok se měl utkat na akci Oktagon MMA v Brně, ale Radek Russell byl vyloučen ze zápasu poté, co vyšlo najevo, že bojovník měl v ruce portrét Adolfa Hitlera. Druhé tetování na jeho hrudi odhalilo díru v lebce, kterou nosí klobouk SS lebky SS Divize odpovědná za správu nacistických táborů smrti.

Promluvte si s českým outletem iDNES.cz, promotér Oktagon MMA Ondřej Novotný zaznamenal své znechucení nad situací a řekl, že pokřik fanoušků MMA byl „oprávněný“.

„Takhle to nepůjde,“ řekl iDNES.cz inzerent MMA Oktagon Ondřej Novotný. „Máme o tom klauzuli ve smlouvě a můžeme mu dát pokutu. Za to, že si nechal udělat tetování na hrudi. V žádném případě! Je slyšet křik. Je to naprosto fér. Nevíme o tom, samozřejmě ne.“

Russell později řekl, že tetování jsou pozůstatky jeho „komplikované“ minulosti a že svých činů lituje.

„Vyrostl jsem v problémové komunitě, která toto tetování vytvořila,“ řekl Roušal pro Extra.cz. „Tehdy jsem nevěděl, o čem život je, byl jsem mladý a tohle byl zelený nesmysl. Později jsem se začal věnovat bojovým sportům, což mě přivedlo k úplně jinému životu a vidění světa. Stále jsou tetování, kterých lituji, všechna postupně odstraňuji. Chtěl bych se svým prohlášením omluvit.

Militantovi na sociálních sítích pomohla posilovna Muay Thai Brno, která trénuje na soutěž Roušal a obvinila Russella, že v lednu 2022 plánoval odstranění tetování.

„S Rodem jsme situaci řešili. Na odstranění tetování, které podle něj vzniklo nezodpovědností mládeže před mnoha lety, si podle svých slov nařídil v lednu termín. Příležitost soutěžit však přišla až na konci minutu a bylo odstraněno.

„Naše tělocvična je otevřena všem rasám či jiným projevům diskriminace či tolerance. Setkávají se zde lidé všech národností a barev pleti. Spolupracujeme s různými neziskovými organizacemi pracujícími s menšinami.