bne IntelliNews – české nemocnice na pokraji kolapsu kvůli uvolnění předpisů COVID-19 vládou

Nemocnice v Československu zaznamenaly rekordní počet pacientů s těžkými onemocněními koronovým virem – 18. února dosáhli 1227 -, protože britský virus se rychle šíří po celé zemi.

Kapacita nemocnic se snížila na 14% lůžek na jednotkách intenzivní péče a na vysoce závislých jednotkách. Podle ministra zdravotnictví Johna Platneyho mohou být české nemocnice přeplněné pacienty s koronovým virem za dva až tři týdny.

„Pokud nezabráníme dalšímu šíření na této úrovni společně, celá země bude ve stejné situaci během dvou nebo tří týdnů,“ uvedla Platneyová podle agentury Reuters.

Ministr uvedl, že vláda může zvážit žádost svého sousedního Německa, aby přijalo menší počet pacientů, když kapacita lůžek intenzivní péče klesne na jednu číslici.

Teprve nedávnoNěmecko uzavřelo své hranice s Čechovem a zaznamenalo vysokou míru výskytu viru korona ve více než 300 případech na 100 000 občanů na hranici. V současné době mají vstup do Bavorska ke krátkodobému vstupu povoleni pouze vybraní přeshraniční zdravotničtí pracovníci, kritičtí pracovníci v terénu a řidiči nákladních vozidel, kteří projíždějí Německem, a musí poskytnout negativní PCR test nepřesahující 48 hodin.

Vláda nyní stojí před velkým dilematem: bude se muset rozhodnout mezi dalším zpřísněním opatření, jak požadují podniky a některé opoziční strany, nebo znovuotevřením obchodů a vysíláním studentů do škol.

„Otevírání obchodů je významná změna. Je to velká psychologická přestávka. Po dlouhé době lidé uvidí světlo na konci tunelu a my to usnadníme.“ [restrictions] Pomalu, pokud to dokážeme, je to nejlepší signál, že můžeme pokračovat. Doufám, že to dokážeme společně, “uvedla na svém twitterovém účtu ministr průmyslu a obchodu Karel Howlisek.

Ačkoli Platney souhlasil s otevřením obchodu za přísných podmínek, ministr školství Robert Blake tweetoval, že zasílání dětí zpět do školy je prioritou a že může počkat, až se obchody znovu otevřou.

„Návrat studentů do škol je možný nejen pro ministerstvo školství, ale také pro další změny v provozu (např. Otevírání obchodů). Nárůst sociální interakce při návratu do škol musí být vyvážen povinným využíváním výrobních společností a domácí kancelář, “řekl Blake na Twitteru.

Milan Quebec, šéf české lékařské místnosti, varuje před myšlenkou zmírnění omezení. “Mnoho lidí tu infekci nebere vážně, bojí se jiných věcí než COVID, což podle nich nevadí.” Vláda by neměla dělat stejnou chybu, jaké udělala, když znovu otevřela obchody, aby bavila veřejnost až do Vánoc. Je to pro nás skvělá příležitost poučit se z našich chyb, “uvedl Kupka a citoval Pražské mezinárodní rádio.

Česká poslanecká sněmovna schválila 18. února zákon o epidemiologii, který by poskytl prostředky k řešení krize s viry korona po skončení nouzového stavu. Odškodnění pro společnosti zasažené situací COVID-19 je v zákoně, tvrdila opozice. Minulý týden však parlament výjimečný stav odmítl prodloužit Vláda to stejně uložila S podporou regionálních guvernérů.

Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Primule by měla vláda zavést přísnou výluku na dva až tři týdny.

„Opravdu procházíme křižovatkou, kde musíme připustit, že není mnoho možností, buď bude krátkodobá přísná kontrola, budou dva až tři týdny odpočinku, nebo budeme pokračovat v moci, kterou jsme v přítomen, “uvedl Primula a dodal, že situace se každým dnem zhoršovala. Zdůraznil také, že během jednoho až dvou týdnů by zdravotnická zařízení dosáhla svého potenciálu.