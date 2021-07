Česká republika dokončila kanadský pokus o návrat, olympijské sny, s vítězným sportovním skokanem Tomasem Sodoranskim

Český republikánský obránce Tomasz Sodoranski porazil naděje Kanady v kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu tím, že v sobotním semifinále olympijských kvalifikací FIBA ​​porazil jediného vítěze.

Do zbývání méně než 10 sekund a skóre 101 se Sodoranski (Chicago Bulls) pokusil izolovaně porazit Lukevents Dart (Oklahoma City Thunder), ale snažil se vytvořit jakoukoli divizi. Než vypršely hodiny výstřelu, Sodoranski byl nucen hodit divoký pokus přes šipku a dal míči dva body do České republiky, přičemž 1,8 sekundy zbývá na míči skrz sklo a síť.

Kanadský útočník Tray Liles (San Antonio Spurs) měl velkou šanci poslat hru do druhého prodloužení, ale jeho střela se odrazila dovnitř i ven, což České republice přineslo vítězství 103: 101 a zajistilo, že Kanada popáté vynechala olympiádu.

Bylo to nešťastné rozhodnutí pro tým Kanady, který si na konci čtvrtého čtvrtletí vyžádal prodloužení. Kanaďané skončili o 10 bodů a zbývala necelá minuta, ale Andrew Wickins (Golden State Warriors) vytáhl divokého 3-ukazatele 12: 2, aby vyrovnal hru na 94.

Česká republika si ve finále zahraje s Řeckem nebo Tureckem, aby se zúčastnila olympijských her. Kanada, která se olympijských her neúčastní od roku 2000, by se nyní měla zaměřit na budoucí mezinárodní události, včetně USA 2022 a mistrovství světa 2023.