Kevin Durant tlačí americký tým k vítězství nad Českem v Tokijských hrách

TOKIO – V prvních dvou zápasech olympiády bylo těžké poznat, že Kevin Durant je nejlepším hráčem týmu USA. Při strašlivé ztrátě Francie byl prakticky neviditelný. Proti zaplavenému Íránu to nebylo nutné.

V sobotu proti Česku ale Durant nakonec vypadal jako muž, který by mohl dovést USA k další zlaté medaili.

Poté, co v sobotu brzy zaostal za Českou republikou, potřeboval Durant povzbuzení a nakonec dovedl Američany k vítězství 119: 84, aby skončil druhý ve skupině za Francií, než se příští úterý dostal do čtvrtfinále. V průběhu toho se stal vedoucím bodování týmu USA na olympijských hrách, překonal Carmela Anthonyho.

“Když pomyslím na všechny kluky, kteří hráli v tomto programu, je skvělé být mezi podobnými jmény,” řekl Durant, který získal 23 bodů v 8 z 11 střel proti České republice. “Carmelo je člověk, se kterým jsem hrál ve dvou olympijských týmech a viděl jsem jeho techniku ​​v těchto hrách a pokusil se ukrást některé z jeho technik. Stále je pro mě velmi zvláštní dělat takové věci. Snažím se opravdu tvrdě, abych to zvládl.” jako skupina (úspěch), ale je tak zvláštní dělat něco takového. Takhle a nahrávání je něco, na čem jsem pracoval po celou dobu své kariéry a dělat to důsledně, je skvělé. “

V některých ohledech je skvělé – a chvályhodné -, že je Durant tady, protože většina hráčů na jeho úrovni se tentokrát rozhodla nepřijet. Je těžké jim to vyčítat. Pro hvězdy NBA není zamčení v tokijském hotelu na dva týdny představou skvělé dovolené. Durant, který se nevzdálil daleko od Achillovy vyčerpávající rehabilitace, už má dvě zlaté medaile. Pokud je někdo, kdo to opravdu nepotřebuje, je to on.

V roce, kdy se LeBron James brzy rozhodl nepřijet, se Steve Curry rozhodl zůstat doma a odpočívat a mnoho dalších hvězd zemřelo, objevil se Durant. A když je v té situaci, kdy ho nikdo na světě nemůže střežit jako v sobotu proti České republice, tým USA najednou vypadá efektivněji než v kterémkoli bodě procesu.

„Vypadalo to snadno, že? Vypadalo to snadno,“ řekl strážný Puppy Holiday. „Je zábavné sledovat a být součástí.“

Dostávání úderů od Duranta do jeho střely to všechno otevřelo USA, které ve hře trefily 63 procent a ze dvoubodového dosahu vynesly úžasných 25 z 31. Poté, co vypukla vlna Duranta, minul tým USA ve třetí čtvrtině pouze jeden pokus o branku, přehrál Čechy 35: 17 a nakonec se vydal na plný výlet poté, co byl po většinu svých olympijských zkušeností ofenzivně zaseknutý v blátě.

Jason Tatum, který se v Tokiu snažil odpálit míč, navázal tam, kde Durant skončil, a ve čtvrté čtvrtině nakonec dostal rytmus, když tým dokončil s 27 body a pěti trojkami.

„Jejich největší předností je, že si to může každý zapálit,“ řekl Tomáš Satoransky, český brankář, který hraje za Chicago Bulls. “Jednotlivě jsou nejlepším týmem na světě. Jason Tatum a KD byla skvělá hra. Je těžké provádět jakékoli úpravy, když je ten chlap schopen střílet ze vzdálenosti 7 zápatí a dlouhých trojic, a Tatum může vytvářet záběry kdykoli on chce. Ve třetí čtvrtině byli fyzicky a atletičtí a došli. “Máme trochu plynu.”

Durantův 10bodový spurt ve třetím čtvrtletí se shodoval s americkým otevřením toho, co bylo do té doby konkurenceschopné a poněkud znepokojivé. Ve skutečnosti se tým USA po prvním čtvrtletí dostal sedmkrát do vedení a v prvním poločase vedl jen 47-43, což zdánlivě volalo po dalším boji o tým, který od té doby, co se setkali v Las Vegas na začátku tohoto měsíce, ve skutečnosti nedosáhl úrovně talentů.

Český trenér Ronen Ginzburg řekl, že plánem bylo zaútočit na místo, které nazval „nejslabším místem USA“, protože každý soupeř v tuto chvíli ví, že je poddimenzovaný a podceňovaný. Na začátku se České republice podařilo trefit tyč, zneužít obranu týmu USA kvůli neshodě a dobře se podívat blízko okraje.

Zkombinujte to s průměrným majetkem v útoku, když se hráči týmu USA usadí na soupeřských skokanech a toto je recept na problémy s kvalitou týmů, se kterými se v budoucnu potýkají.

„Myslel jsem si, že jsme odehráli velmi špatný první poločas a velmi dobrý druhý poločas proti týmu, který si vede velmi dobře, a pokud nebudete připraveni, stane se to, co se nám stalo, v prvním poločase,“ řekl trenér Gregg Popovich. “Nechali jsme na pozici spoustu zásahů a ve druhé půli jsme bojovali lépe a odvedli jsme svou práci brzy, abychom se nedostali do těchto pozic.”

Po třech odehraných hrách tým USA evidentně začíná vytvářet určitou kontinuitu a tok pro to, co dělá. Je ale také zřejmé, že konfrontační problémy, které měla v té rané době proti České republice, nejsou aberací. Francie tím, že minulou neděli porazila Spojené státy, zvítězila z velké části, protože na druhou polovinu sehrání dvoumetrového páru nebyla skutečná odpověď.

V NBA může tým postavený kolem stráží a křídel prospívat s malým míčkem. V mezinárodní hře bude ještě těžší se dostat pryč s hraním, když nemáte tradiční pozici a spoléháte na Pam Adebayo, že přelstíte větší hráče.

„Myslím, že jsou očividně velkými favority na zlatou medaili, ale tak snadno se nedostanou,“ řekl Satoransky. „Mnoho evropských týmů má mnoho seniorů ze staré školy. Pokud proti nim budete hrát chytře a pokusíte se je tlačit dovnitř proti menším obráncům, dostanete nějaké šance.“

Problém velikosti dělá pro Duranta ještě důležitější, aby vystoupil, protože je to zápas pro Spojené státy, na které nikdo nebude mít odpověď. Bude muset udělat trochu všeho – dělat periferní střely, bránit, tvořit, dokonce zasáhnout příležitostný post – ale za daných okolností není nikdo důležitější pro jejich naděje na zisk zlaté medaile pro čtvrtou olympiádu za sebou.

„Byl jsem požádán, abych od každého týmu, za který jsem hrál, udělal hodně,“ řekl. “Každý trenér očekává, že půjdu ven a přizpůsobím se jakékoli situaci, takže tady tomu není jinak. Je zábavné mít možnost míchat věci a dělat jiné věci. Lidé mě znají, protože dávám góly, ale moje hra se rozšířila a mám pocit, že jsem může dělat všechno na vysoké úrovni. “