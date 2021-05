Sedm základních věcí, které jsme se naučili od Google I / O pro Chromebooky [VIDEO]

Stejně jako mnoho věcí v tomto bodě v roce 2021, i letošní konference Google I / O byla trochu jiná. Google neměl žádné schůzky ani osobní schůzky a vzal věci zcela online a otevřel konferenci všem a všem, kteří se chtěli zúčastnit. Ačkoli je zcela virtuální, stále zůstává mnoho z toho, co dělá konferenci Google I / O speciální. V posledních několika dnech jsme stále měli klíčové slovo, klíčové slovo pro vývojáře, menší klíčová slova a spoustu relací. Jako vždy je toho hodně co internalizovat, takže jako fanoušek Chromebooku jsme chtěli dát dohromady seznam 7 klíčových I / O bodů, které budou mít dopad na Chrome OS a Chromebooky do budoucna. Pojďme to dovnitř.

Fotky z telefonního centra

Nejprve si promluvme o Do telefonu Hub přichází nový skvělý trik. Víme, že se tento prostor v Chromebookech bude časem rozšiřovat a potenciálně přinese další a další skvělé věci, ale tato konkrétní nová funkce již byla představena během klíčového slova I / O a vypadá opravdu skvěle.

Myšlenka je jednoduchá: Posledních několik fotografií, které jste právě zachytili na připojeném telefonu, bude součástí rozhraní Phone Hub, kde je můžete kopírovat, vkládat nebo přetahovat, kamkoli chcete. Představuji si scénář, kdy jsem pořídil vybranou fotografii pro nový příspěvek a musím ji zadat do Gravitu, abych ji upravil pro web. Jakmile pořídím fotografii a posadím se ke svému stolu, bude tato fotografie v mé zásuvce Phone Hub pro použití, aniž byste museli ručně přenášet soubory nebo navštívit Fotky Google. Je malý, jednoduchý, ale vypadá skvěle a já se nemůžu dočkat, až ho použiji.

Materiály, které jste na cestě

Dalším velkým oznámením o Androidu 12 bylo představení nového materiálu, který navrhuje. Je to obrovský odklon od stávajícího fyzického designu, který Google aktuálně používá, a upřímně miluji vše, co se na něm nachází. Od barev přes animaci až po prvky uživatelského rozhraní se to pro Google v rámci designového oddělení zdá být zásadním posunem.

Během prezentace bylo jasně uvedeno, že materiál nebyl určen pouze pro Android, ale bude Přichází také do systému Chrome OS. Ačkoli nevíme přesně, jaké části budou a kdy, je vzrušující podívat se na nové designy a představit si, jak bude Chrome OS nakonec vypadat s tímto druhem lakování.

Aktualizace webových aplikací a PWA

Ačkoli to není jen pro Chromebooky, webové aplikace a jejich schopnosti hrají v celkovém uživatelském prostředí systému Chrome OS obrovskou roli. V jedné z našich relací týkajících se nových funkcí webových aplikací jsme se dozvěděli, že existují nové triky, díky nimž budou webové aplikace vypadat originálněji než dříve. Dvě z těchto změn, které chceme zvýraznit, jsou zástupce aplikací a odznaky oznámení.

Zkratky aplikací jsou jednoduše možnosti ve vyskakovacím okně, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem nebo dlouhém stisknutí ikony aplikace. Například aplikace jako Twitter by měla možnost poskytnout vám přímý přístup k věcem, jako jsou přímé zprávy, oznámení, vyhledávání a vytváření nových tweetů přímo z ikony a bez nutnosti nejprve aplikaci otevřít. Je to příjemný dotek a opět něco, co aplikace pro Android skutečně dělají.

Kromě toho dostávají webové aplikace odznaky oznámení, jak je vidíme i v systému Android. Znáte je a buď je milujete, nebo nenávidíte, ale odznaky upozornění jsou malé tečky, které sedí vedle ikony aplikace, aby vás upozornily, že něco potřebuje nebo chce vaši pozornost. Dokud to bude možné vypnout pro ty z nás, kteří si dávají pozor na to, aby se nepřečtené e-mailové číslo neustále zvedalo, je mi dobře, když se jim zobrazují ve webových aplikacích, a doufám, že je brzy uvidím.

Linux vychází z beta verze

Pojďme si rychle promluvit o Linuxu a o tom, že – konečně – Linux v systému Chrome OS vychází z „beta“. Tým ohlásil vylepšení výkonu, funkce a aktualizace a zdálo se, že věci byly vyřešeny natolik, že Google konečně vydal plnou část zkušeností s Chrome OS v Linuxu. Je to už dávno, ale jsme rádi, že vidíme vyspělost tohoto letitého úsilí.

Modul přidává cíl vývoje systému Chrome OS

Další příkaz může znít trochu vágně, ale naznačuje, že vývojáři se pohybují velmi pozitivním směrem. Unity (engine, který mnoho vývojářů používá k vytváření úžasných her) přidává Chrome OS jako vývojový cíl V následujících měsících. Jednoduše to znamená, že tvůrci her mohou od začátku zcela vytvářet a přizpůsobovat hry pro Chrome OS, což je povzbudivé. Mohli bychom konečně začít vidět, jak někteří vývojáři vytvářejí prostředí pro Chromebooky, které od samého začátku měly být zažívány na větší obrazovce s podporou klávesnice, myši, dotyku a ovladače. Dokážete si představit stolní hry pro Android vyrobené speciálně pro Chromebooky? Můžu! Nemůžu se dočkat, až uvidím, jak to vypadá v budoucnu.

API s nízkou latencí v alfa verzi

Dalším skvělým doplňkem pod kapotou je Pro Chrome OS přichází nové API stylusu s nízkou latencí. Jistě, existuje několik aplikací pro Android, které dostanou správnou dobu odezvy pera, ale většina z nich ne. Předpokládáme, že je to kvůli značnému množství práce, kterou by bylo třeba vynaložit, aby aplikace jako Squid fungovaly hladce. S tímto novým rozhraním API se zdá, že více vývojářů aplikací bude moci do budoucna komunikovat s existujícími funkcemi svých aplikací a nabídnout skvělé zážitky z pera mnohem jednodušším způsobem. Doufejme, že to znamená, že každá aplikace pro kreslení nebo psaní rukou se bude časem aktualizovat a že drtivá většina aplikací pro pera v Chromebookech bude pro budoucí použití mnohem lepší, než v současné době.

ARCVM + Android 11

Nakonec jsme se dozvěděli, že druhý přichází a pro některé uživatele je již realitou Google ve více relacích učinil velmi oficiální, že Android 11 je na cestě k Chrome OS Pro mnoho zařízení a tentokrát budete žít v novém a novém virtuálním stroji namísto starého krytu ARC. co to znamená? Díky tomu je systém Android stabilnější, poskytuje uživatelům přístup k nejnovějším API a funkcím, zlepšuje zabezpečení, zajišťuje lepší údržbu všeho, snižuje rozdíly oproti hlavnímu systému Android a usnadňuje budoucí aktualizaci systému Android. . To vše jsou obrovské zisky z jakékoli perspektivy a jsme rádi, že Google nadále eliminuje tření při vytváření skvělých zkušeností s aplikacemi pro Android v Chromebookech.

Zatím je to. V příštích týdnech můžete vyhledat 7 hlavních míst Google I / O 2021.