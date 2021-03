Infinite Devs zničili klavír, aby vytvořili nějaké zvuky ve hře

GIF : 343 Industries / Kotaku

Jak můj strýc často říkal: „Chcete-li vytvořit umění, musíte někdy zničit nechtěné staré piano.“ Byl to zvláštní člověk.

Ve svém nejnovějším blogu Inside Infinite sdílelo 343 Industries shrnutí podrobností a informací o tom, jak se v budoucnu vytvářejí hlasy Nekonečná aura. Existuje překvapivě velké množství podrobných technologických rozhovorů a podrobných plánů Najdete jej v příspěvkuPokud je to váš typ. Ale na co se chci zaměřit, je to, že pomůžu vytvářet silné, hlasité herní zvuky, 343 klavírních čmáranic.

Naštěstí to nahráli a nahráli také na YouTube.

Ach jo, vážně jsi to myslel Mít sex.

Není to jen pár kliknutí kladivem nebo drsné vibrace. Zničili tu věc, zasáhli ji cihlami a šlehači a také přerušili její dráty. Nakonec na něj začnou strkat suchý led a výsledky jsou opravdu podivné a děsivé zvuky. V jednu chvíli na něj někdo položil blok suchého ledu a silně šlápl a vydal zvláštní zvuk, což byl zamýšlený efekt. Ale také se cítil, jako by někdo chtěl toho dne mučit klavír a mít štěstí.

Podle POS bloguTento klavír byl darován přítelem zvukového designéra Kylem Fraserem. Přítel to už nechtěl a Fraser se rozhodl to použít ke shromáždění spousty různých zvuků a částí zvuku.

Také si myslím, že někteří lidé tam prostě chtěli porazit klavír baseballovými pálkami. A kdo je může vinit? Vypadá to zábavně.

