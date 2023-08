Japonsko vyhrává vzrušující zápas dobrovolníků proti Panamě o polovinu Zprávy, sport, práce

Play the Match – Japan’s Tie Walk: Vypadalo to, jako by Japonsko prohrálo zápas ve čtvrté hře, protože hra byla tak plná chyb, že si týmy vyměnily pozice. Japonsko se dostalo z vedení o dvě jízdy, které měli v prvním, do ztráty o dva, ai když v pátém kole vedení mírně stáhlo, v šestém ještě potřebovalo zaznamenat alespoň jednu jízdu, aby zvýšilo svůj dostřel. hrdinský život.

Přestože měl běžce na bodované pozici, čelil scénáři dvou out, když se Yohei Yamaguchi dostal blízko k metě. Na prvním nadhozu to napálil proti nadhazovači Alanu Rodriguezovi, který byl v pozici, kdy mohl udělat rutinu jako první ven. Míč se ale zachytil v jeho rukavici, což vedlo k faulu, který nejen oživil Japonsko, ale také umožnil Hinatě Uchigaki vběhnout a vyrovnat zápas.

Nejužitečnější hráčka Japonska – Hinata Uchigaki: Uchigaki Kurumi nastoupil po defenzivě Japonska ve čtvrté hře a rychle se pustil do práce. Nahrál 2 1/3 směny a čelil pouze sedmi zásahům, se sérií dvou zásahů, tří úderů na zemi a dvou úderů.

Přispěl také k největšímu počtu běhů v týmu dvěma a po celou dobu svého působení tam hrál dobře na shortstop.

Muž zápasu z Panamy – vpravo Nissin Santos V tom, co se ukázalo jako jeho jediná střela, měl Santos největší ofenzivní útok zápasu pro Panamu. Tváří v tvář svému druhému nadhozu navrtal muškařský míč hluboko ve středu pole na jeden, což vedlo nejen ke dvěma RBI při samotném zásahu, ale také ke třetímu při následné chybě v poli.

Velký poločas – šestý gól Japonska: Po vyrovnaném běhu Japonska se útočník Nobuaki Sakawi po jedné střele okamžitě spojil s Rodriguezovým nahozením, srazil ho před záložníka a poskytl Yohei Yamaguchimu více než dostatek času na vstřelení posledního gólu zápasu. běh vyhrát.

Odtamtud Japonsko rychle vyřadilo tým Panamy v šestém, se dvěma zásahy a pop-out druhým basemanem Daimem Nakanem.

Nejlepší úsilí – V sekvenci, která se ukázala jako záchrana hry, japonský nadhazovač Yuzuki Matsumura skvěle chytl na pop-up od Iana Vargase, než se rychle dostal na kolena a dokončil házení na první, aby zajistil dvojitou hru.

V další hře shortstop Hinata Uchigaki zvedla pozemní míč a nejprve vypálila laser, čímž zajistila out se zbývajícími zlomky sekundy.

Flashing Leather – Japonsko v páté směně: Po několika velkých chybách v předchozím poločase se Japonsko rychle zotavilo uspokojivým způsobem. Tři rovné koule byly efektivně postaveny a přeměněny prvním basemanem Sota Kayanuma, jeden pocházel od shortstopa Akita Masudy a další dva přicházely postupně od třetího basemana Hyuga Kosaka.

Co říkají dospělí – „Chci poděkovat Williamsportu a všem tady. Jsem vděčný za všechny zkušenosti, které děti zažily. Můj tým mě potřebuje, takže se tam vracím, abych byl s nimi. Děkuji všem.“ Přes tlumočníka to řekl manažer Panamy Oliver Arcia.

A dodal: Dnes jsem chtěl, aby se hráči dobře vypořádali s tlakem, aby mohli podávat dobré výkony. Řekl to přes tlumočníka japonský manažer Toyo Hiroka. „Jsem šťastný, že jsme se dokázali kvalifikovat do dalšího zápasu.“

Co říkají děti – „V posledním zápase jsem udělal spoustu chyb a chtěl jsem přispět týmu.“ Japonský chytač Nobuaki Sakawi řekl o svém postupu na pálce pro konečné vítězství ve hře.

Co to znamená – Japonsko získává v turnaji minimálně jeden den naživu a ve středu se utká s Mexikem. Panama vypadla a turnaj zakončila 2:2 výhrami nad Českem a Kubou a prohrami proti Venezuele a Japonsku.