NASA a SpaceX Delay Crew-4 startují k Mezinárodní vesmírné stanici

Kontrola připravenosti k letu pro NASA‚s SpaceX Mise Crew-4 k Mezinárodní vesmírné stanici skončila a týmy postupují ke startu v sobotu 23. dubna v 5:26 EDT ze startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Úprava data poskytuje týmům mise čas na dokončení konečného předběžného zpracování mise Crew-4 po vypuštění mise Axiom 1 (Ax-1) na vesmírnou stanici 8. dubna.

Týmy mise nadále monitorují operační plány s probíhajícími aktivitami vesmírné stanice, včetně nadcházejících výstupů do vesmíru a návratu členů posádky Ax-1. Předpověď počasí zůstává kontrolním prvkem pro zajištění bezpečného zotavení a startů pro mise posádky. Datum Crew-4 také nabízí tři po sobě jdoucí příležitosti spuštění se zálohami v neděli 24. dubna a v pondělí 25. dubna.

Kontrola letové připravenosti agentury byla provedena v pátek 15. dubna v Kennedy. Přezkum se zaměřil na připravenost systému přepravy posádky SpaceX, Mezinárodní vesmírné stanice a jejích mezinárodních partnerů k podpoře letu, a také certifikaci připravenosti k letu.

Let Crew-4 dopraví astronauty NASA, jako je Jill Lindgren, velitelka mise, Robert Haynes, pilot, a Jessica Watkins, specialistka mise a astronautka ESA Samantha Cristoforetti, která bude sloužit jako specialistka mise, na vesmírnou stanici pro vědeckou průzkumnou misi. . Astronauti poletí s novou kosmickou lodí Crew Dragon s názvem Freedom na palubě osvědčené rakety Falcon 9.

Astronauti z posádky 3 odstartují u pobřeží Floridy po krátké dodávce s posádkou-4 na vesmírné stanici.

Dorazil na startovací komplex 39A Kennedyho vesmírného střediska poté, co provedl let ze zpracovatelského zařízení SpaceX na nedaleké vesmírné stanici Cape Canaveral na Floridě. Poté, co je Dragon spojen s raketou SpaceX Falcon 9, nosná raketa vzlétne na plošinu a bude zvednuta do vertikální startovací polohy.

Před návratem na Zemi na podzim roku 2022 stráví posádka několik měsíců vědou a údržbou na palubě orbitální laboratoře.