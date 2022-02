„Tady se na tebe dívám, 80“ – Casablanca letos dokončila osm desetiletí

Tady se na tebe dívám, 80! Kdyby dnes Humphrey Bogart a Ingrid Bergmanová byli naživu, „chovatel salonu“ v Casablance, který během druhé světové války provozoval noční klub a hernu, by vtipkoval.

„Tady se na tebe dívám, kluku“ byla jedna z nejpamátnějších vět z hollywoodského filmu z roku 1942 – o kterém si nikdo, jen nikdo nemyslel, že by se ani jen zvlnil. Ale stal se klasikou všech dob a zajistil si Oscara za nejlepší Picture a pro jeho režiséra Michaela Curtize letos završí osm desetiletí.

Na pozadí velké války se v Paříži a v severoafrickém městě Casablanca, které bylo tehdy pod francouzskou nadvládou, odehrává strašidelně krásný milostný příběh mezi Rickem Blainem (Bogart) a Ilsou Lundovou (Bergman). Právě tam se muži a ženy pronásledovaní Adolfem Hitlerem a dalšími mocnostmi Osy vydali v naději, že si koupí – za šíleně vysoké ceny – výstupní průkazy, které je zavedou do Nového světa, Ameriky. Nebylo snadné dostat se do letadla, které opouštělo Casablancu jednou týdně.

Po krátkém, ale vášnivém románku v Paříži se Ilsa a Rick měli setkat na nádraží v naději, že uniknou postupující nacistické armádě. Ale nikdy se neukáže. A o měsíce později, když vstoupí do Rick’s Cafe America spolu se svým manželem Victorem Laszlem (český bojovník odboje podle Paula Henreida) a prosí klavíristu Sama, aby zahrál skladbu „As Time Goes By“, Rick přichází rozzuřený, že píseň mělo se zpívat. „Říkal jsem ti, abys to už nikdy nehrál,“ křičí na Sam, ale když zahlédne Ilsu, uklidní se.

Později té noci úplně opilý Rick žaluje Sam: „Ze všech ginů, ve všech městech, na celém světě musela vejít do mého.“

Curtiz a jeho scénáristé (úprava filmu podle nepublikované divadelní hry, Everybody Comes to Rick’s od Murray Burnetta a Joan Alison) se nemohli rozhodnout, jak Casablanku ukončit. A byli ve spěchu a museli to dokončit spojeneckou invazí do severní Afriky. Curtiz navíc držel Bergmana v nevědomosti, do koho měla být zamilovaná – do Ricka nebo Victora! No a sám režisér byl bezradný, a tak udělal dva vrcholy. V prvním by opustila Casablanku se svým manželem a ve druhém by zůstala s Rickem.

A protože první byl připravený a nebyl čas natočit druhý, tým pokračoval v tom, co vidíme v Casablance.

Konec se jen dotýká, když Rick odchází s francouzským kapitánem Louisem Renaultem (skvělý výkon Clauda Rainse; ve skutečnosti je snazší zapomenout na Henreida, ne na Rainse) a říká mu: „Louisi, tohle je začátek krásného vztahu “.

Nemyslím si, že by tu někdy byl pokus o předělání Casablanky (mimochodem, stále tam je kavárna a jmenuje se Rick’s Cafe Americain a viděl jsem tam plakáty a fotky z filmu)

Nové dílo Netflixu, Curtiz, se proplétá kolem Casablancy a vypráví nám vše o produkci filmu. Elegantní monochromatický celovečerní hraný debut švýcarsko-maďarského režiséra Tamase Yvana Topolánszkého se nás snaží nechat nahlédnout do samotného natáčení, které se neodehrává v Casablance, ale v Kalifornii. Je zřejmé, že produkční tým by ve válečných podmínkách nemohl cestovat do Afriky a v úžasně neskutečné scéně vidíme obrovské lepenkové letadlo obklopené kouřem, aby znovu vytvořilo mlhavou noc na letišti v Casablance. Je slyšet, jak ruka jednotky říká druhé, že takto nikdo nerozpozná, že to není skutečné letadlo. Kolem ní stálo také několik trpaslíků!

Michael Curtiz (Ferenc Lengyel) je zobrazen jako arogantní, pompézní, až krutý a především jako sukničkář. Jeho odcizená dcera Kitty (Evelin Dobos) přistane na natáčení, což způsobí další komplikace a rozzlobí kormidelníka – část toho všeho pramení z toho, že je v Hollywoodu nedoceněný.

Film začíná japonským útokem na Pearl Harbor a tím, jak Curtiz řeší politickou intervenci Johnsona, amerického vládního úředníka, který chce, aby se film řídil ideály země. Chce, aby byl zabit nacistický důstojník SS v Casablance!

Curtiz a další však chtěli, aby Casablanca představovala naději, ale nakonec vzali v úvahu pozemní realitu. Ve skutečnosti jeho strach ze ztráty sestry ve válce a jeho vztah s Kitty ovlivnily to, jak klasická rána skončila.

Přestože je film velkou poctou režisérovi Curtizovi, který ho pozvedá z hlubin, do kterých byl zatlačen, a také klasickému stylu Hollywoodu, byl jsem trochu zklamán, protože dílo obsahovalo jen málo ze skutečného natáčení. Sotva jsme viděli Bogarta, Bergmana nebo Rainse. Herci mohli ztvárnit tyto legendární postavy a nabídka Netflix by mohla být mnohem uspokojivějšími hodinkami.

