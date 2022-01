Český hráč uvízl v australském sporu kvůli naději, že Djokovič bude hrát

PRAHA (Reuters) – Česká tenistka Renata Voráková řekla, že doufá, že by Novak Djokovič mohl příští týden startovat na Australian Open, ale přiznala, že je stále frustrovaná tím, že byla nucena opustit Melbourne poté, co jí bylo zrušeno vízum.

Stejně jako Djokovič i deblová specialistka Voracová dostala lékařskou výjimku pro účast na Australian Open, přestože nebyla očkována proti COVID-19.

Výjimka byla udělena na základě toho, že 38letá žena se minulý měsíc nakazila virem, který jí podle ní zabránil dostat vakcínu spolu s dalšími zdravotními problémy.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Voráčová, která plánuje v budoucnu očkovat proti COVID-19, řekla agentuře Reuters.

Voracová už hrála turnaj v Melbourne, když její zdravotní výjimku znovu prověřily úřady poté, co úředníci Australských pohraničních sil zrušili Djokovičovo vízum, když Srb dorazil do země, aniž by byl plně očkován proti COVID-19 – nezbytný předpoklad pro všechny cizinci ke vstupu do země. Bez nutnosti karantény, pokud nemají platnou lékařskou výjimku.

Srbská světová jednička byla pět dní zadržována ve vládním detenčním hotelu v Melbourne, než v pondělí vyhrála odvolání proti zrušení víz, což mu umožnilo obnovit trénink před Australian Open, které začíná 17. ledna.

Voráková byla zatčena minulý čtvrtek ve stejném hotelu, kde byl Djokovič před sobotním odjezdem ze země.

Voraková ve videohovoru agentuře Reuters řekla, že prošla imigrací bez jakýchkoli problémů a věří, že by soutěžila na Australian Open, kdyby se nekonalo pozdvižení ohledně Djokovičova víza a statusu očkování.

„Už jsem tam byla týden a od té doby, co přijel, se věci změnily,“ řekla. „Nejsem na něj naštvaný.“

„Jsem opravdu smutný, protože se to stalo. Je to jeden z největších turnajů. Jdete tam a stane se to. Ani si nedokážete představit, že je to možné v 21. století v této zemi.“

Jako z akčního filmu

Voráčová, která se umístila na 82. místě ve čtyřhře, řekla, že se cítila jako uprostřed akčního filmu, když ji vyzvedli z hotelu, ve kterém byla ubytována. Přečtěte si více

„Nepoužívali jsme běžné výtahy,“ řekla. „Prošli jsme bočními výtahy a úplně jinými cestami (přes hotel), kde mě lidé neviděli. Pak jsme šli do garáže, kde byl pick-up. „

Výslech trval asi šest hodin. Uvedla, že se proti rozhodnutí o odebrání víza neodvolala, protože si nebyla vědoma všech právních důsledků.

„Po dotazu, co mám dělat, jaká mám práva, jsem vlastně nevěděl. Byli se mnou lidé z Tennis Australia, právníci, kteří mi pomáhali. Neodvolali se k soudu. Takže jsem se Vím, že to dokážu. Jen jsem se řídil radami, které mi dali.“

Řekla, že okna jejího pokoje ve vládním hotelu byla zavřená a že lidé hlídali průchody mezi pokoji. Protože neměla příležitost trénovat, rozhodla se opustit Austrálii.

„Je to obrovská úleva být konečně doma,“ řekla. „Během dne (tam) jsem se necítila opravdu dobře, nemohla jsem vůbec spát a moc jsem nejedla,“ řekla.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com READ Itálie porazila San Marino 7: 0, aby prodloužila svoji vítěznou sérii Registrovat

(Obálka) Napsal Jason Hovet a střih Pritha Sarkar

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.