Před několika měsíci, duch Velvyslanec České republiky na Filipínách předává Janě Šedivé filipínský tradiční oděv, který bude k vidění Muzeum Litoměřice. Muzeum je městem historického významu; Právě zde náš národní hrdina Dr. Jose Rizal se jednou setkal s rakouským učitelem Ferdinandem Blumentrittem a stali se celoživotními přáteli.

Bayo Atelier trval více než měsíc, než navrhl Filipina. Bylo potřeba postupovat záměrně, protože každý použitý prvek musel dokonale předvést filipínský materiál a řemeslo. Tým kreativního komunitního centra HARVEST (Heritage and Craftsmanship Reimagined as Vehicle for Economic Growth, Sustainability and Technology) shromáždil materiály ze severních částí země, zejména z provincií Ifugao, Kalinga, Abra a Hill.

Mezitím Bayo sbíral ručně tkané textilie z partnerských komunit v Bulacan, Aklan a Misamis Oriental, zatímco filipínské hedvábné nitě pocházely z komunit v Benguet a Misamis Oriental prostřednictvím nadace značky. Každý textil je jedinečný svou strukturou, barvou a designem, ale sjednocený ve snaze o pomalé a promyšlené filipínské řemeslo.

Košilka je vyrobena ze dvou druhů filipínského hedvábí, z nichž jeden je lokálně sklizené hedvábí. Díky založení a spolupráci s DOST-PTRI v administrativní oblasti Cordillera vyrábí Bayo své vlastní hedvábí od roku 2021. Od dodání bource morušového až po spřádání příze se pěstitelé pěstitelů starají o každý krok procesu. a řemeslníky, aby zajistili nejlepší kvalitu. Je zapracováno regenerované hedvábí, které zbylo ze zpracování prémiových vláken.

Pro módní značku je halenka vhodnou reprezentací její praxe udržitelnosti, která se zaměřuje na pomalé procesy s místními výrobci v každé části hodnotového řetězce a zajišťuje trvalou odpovědnou výrobu.

Prostřednictvím této prezentace Filipíny se oslavuje kulturní tapisérie a trvalé přátelství mezi Filipínami a Českou republikou. Dílo nejen ztělesňuje historii a tradici, ale také krásné spojení naší řemeslné minulosti s budoucností zakořeněnou v udržitelnosti.

Protože tyto filipínské šaty nacházejí své místo mezi historickými artefakty litoměřického muzea, slouží jako symbol překlenutí propasti mezi oběma zeměmi prostřednictvím vzájemného oceňování módy, kultury a řemesla.

Chcete-li se dozvědět více o probíhajících kruhových iniciativách Bayo Atelier a Bayo Foundation – OSN Jejich závazek k cílům udržitelného rozvoje a oddanost zachování dědictví – navštivte prosím bayo.com.ph nebo nově otevřenou prodejnu Bayo Atelier na Greenbelt 5, Makati.