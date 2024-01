Všechny zásadní změny přijdou letos

Nekonečná aura Svůj sezónní model ukončí v roce 2024. Tři roky po svém prvním spuštění se střílečka pro více hráčů s živou službou posouvá směrem k bitevním pasům o 20 úrovních, které přicházejí každé čtyři až šest týdnů. Developer 343 Industries oznámil změnu obsahu v Lednový aktualizační stream 19. ledna, spolu s několika dalšími hlavními funkcemi, kosmetikou a dalšími, které mají dorazit do FPS letos

Projděte si nejnovější mapy arén Halo Infinite

Tento průvodce vás provede vším, co potřebujete vědět Nekonečná aura Je rok 2024 a vypadá to docela napínavě.

Nekonečná aura V roce 2024: Sbohem, kurzy, ahoj operace

343 Industries nešetřil slovy ohledně budoucnosti Nekonečná auraVydání obsahu. Jak řekl komunitní manažer Brian Garrard během vysílání: „Posouváme se pryč od ročních období.“ Roční období přijdou každých pár měsíců, obvykle s nějakým tématem a 100 úrovněmi odemykatelných prostřednictvím Battle Pass. Místo toho se nyní můžete těšit na pravidelné 'Operace', počínaje 'Spirit of Fire' 30. ledna. Každý proces bude mít 20 úrovní odměn, které můžete žvýkat, takže i když už se jim neříká „Roční období“, existují věci, které by měly být stále trochu podobné.

Operace Spirit of Fire však není jediná věc, která dorazí 30. ledna. Jakmile tato aktualizace dorazí, můžete se těšit na následující přírůstky:

Mark IV Armor Core (zdarma pro všechny hráče)

Schopnost prohodit ramena přes různá jádra brnění

Nová mapa arény 4v4 s názvem „Illusion“

Vzrušte se pro Nekonečná auraNová mapa „Illusion“.

Nová mapa „Illusion“ bude mít symetrický design, takže bude skvělá pro kompetitivní hru, protože zajistí rovnoměrnější začátek pro každý tým. Přímo středem vede také velmi úzká chodba s nepřerušovanou linií viditelnosti mezi nepřátelskými nepřátelskými základnami, což bude pravděpodobně magnet na nějaké vážné krveprolití. Pokud jste někdy hráli Husky Raid, kde proti sobě stojí týmy Sparťanů v jednoduché dráze, víte, jak smrtící dráhy mohou být. aura. Existuje také spousta proměnlivých nadmořských výšek od toho, co jsme viděli v proudu.

Tato nová mapa vypadá opravdu slibně a měla by být skvělým doplňkem rotace vaší mapy napříč různými seznamy skladeb.

GIF : 343 Industries/Kotaku

ale to není vše! Pamatujete si ten koridor, který vede přes mapu? No, když tam vstoupíš, staneš se neviditelným. Objektivně založené hry, jako je capture the flag nebo dokonce King of the hill, by měly mít zajímavou hratelnost s takovou možností utajení, která je snadno dostupná.

Možnost, že budoucí mapy budou obsahovat zajímavá vylepšení, jako je snadno dostupná neviditelnost nebo unikátní mocné zbraně, se zdá být vítanou změnou oproti obvyklé verzi standardních map arén, které recyklují stejné zbraně a metody procházení.

Nekonečná aura Inklinuje k nostalgii

I když existují určité rozdíly auraSlavná útočná puška v Žádné fináleútočná puška připomíná tu, která se objevila v roce 2010 Přístup k Halo. Když se k tomu připojíte, získáte nový vzhled pro útočnou pušku, která bude vypadat přesně jako útočná puška Bojová aura se vyvinula, Hra, která to všechno začala. Vzhledem k tomu, že je to jen skin, nepřijde s žádnou změnou statistik (pardon, žádný zásobník na 60 nábojů). Skin bude součástí placené verze operace 30. ledna.

Snímek obrazovky : 343 Industries/Kotaku

A nové pancéřové jádro Mark IV, které patří k verzi 2009 RTS Halo Warsbude také zpřístupněn jako bezplatný kosmetický předmět pro všechny hráče.

Konečně, v něčem, co se zdá být kosmetickým předmětem převzatým z nové mapy „Illusion“, je čtvercový horní brnění, které vypadá přímo z Bojová aura se vyvinula. Právě takové maličkosti pomáhají prodávat aura Jako soudržný svět – a vzhledem k množství stylistických změn, kterými série prošla – jsou tyto sjednocující prvky velmi vítány.

Forge a aktualizace playlistů jsou na cestě

Pokud jste fanouškem výtvorů Forge, 30. ledna vás čeká další zábava, včetně předmětů na téma Covenant v odkazu na hlavní antagonisty série a fanoušky všeho fialového. Od 30. ledna budou k dispozici také další možnosti přizpůsobení barev, které přidají další barevné možnosti na výběr v široké škále herních objektů ve Forge. A konečně, „mozky skriptů“, ozdobný výraz pro kód, který umožňuje komplexním objektům chovat se jedinečným způsobem, lze uložit v herních režimech a použít na více mapách – dříve byly mozky skriptů přirozeně svázány s konkrétní mapou.

Snímek obrazovky : 343 Industries/Kotaku

Do Forge také přicházejí předměty s tématikou povodní. Na základě auraNemrtvá nepřátelská frakce, tyto původy vypadají obzvlášť zlověstně. Brian Jarrard je během vysílání označil za „mokré“. Nemáš zač.

Nakonec budou do Big Team Battle v únorovém cyklu přidány tři komunitní mapy spolu s aktualizacemi pro Husky Raid, Squad Battle a Firefight. Ale co je důležitější, očekává se, že nový způsob výběru zápasů přijde někdy v roce 2024, metoda podobná Halo: Master Chef Collection„Match Composer“, který vám umožňuje vyhledávat v širokých kategoriích, jako je počet hráčů, typ hry a další (spíše než seznamy skladeb pro konkrétní režimy). Pokud vás už nebaví seznamy skladeb, které vás znovu a znovu uzavírají do stejných herních režimů, měl by to být skvělý způsob, jak přizpůsobit hry, které chcete hrát. Funguje skvěle v Kolekce mistra kuchaře.

Pokud chcete trávit více času s… Nekonečná auravypadá to, že rok 2024 bude pro populární sérii stříleček velmi dobrým rokem.