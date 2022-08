Nejlépe vydělávající mužští tenisté všech dob | Sportovní

Kdo jsou muži tenisté, kteří vyhráli nejvíce peněz? zásobník Seřazeno 25 nejlepších mužských hráčů v historii na základě údajů, které jste nasbírali kolo ATP. Celkové příjmy za kariéru jsou platné od 1. srpna 2022, i když nezahrnují příjem z potvrzení, který může dosahovat výše jejich výdělků.

Vrchol seznamu by neměl být žádným překvapením. Velká trojka – Djokovič, Nadal a Federer – dominují tomuto sportu už mnoho let. Žádný jiný hráč nevyhrál ani polovinu toho, co kdokoli z nich vydělal. Jejich výdělek 421 milionů dolarů je více než u dalších 12 hráčů dohromady. Vyhráli také úžasný závod 63 grandslamových turnajů („Velká čtyřka“: Australan, Francouz, Wimbledon a US Open).

Existuje několik faktorů, které znesnadňují srovnání jablek a jablek. Za prvé, životy některých z těchto profesionálů trvaly mnohem déle než jiných, což jim umožnilo vydělat více peněz. Například Andy Roddick hrál dvouhru pouze 12 let, zatímco Roger Federer to ve 24 letech zdvojnásobil a počítání stále pokračuje. Za druhé, tyto celkové příjmy nejsou očištěny o inflaci. Například hodnota 20 milionů dolarů Stefana Edberga v 80. a 90. letech byla mnohem více než 21 milionů dolarů Johna Eisnera od roku 2007. Ale i tak si myslíme, že se vám tato služba pro nahlédnutí do datových souborů bude líbit.

