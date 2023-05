WHOOP spolupracuje s UCI Mountain Bike World Series

Whoop spolupracuje se světovou sérií horských kol UCI, aby poskytovalo špičkové informace pro živé přenosy

UCI Mistrovství světa horských kol s potěšením přivítá WHOOP jako svého nového vlajkového partnera pro nadcházející závodní sezónu.

WHOOP je nositelný trenér zdraví a fitness, který nabízí personalizované poznatky prostřednictvím náramku a doprovodné aplikace – a je připraven změnit způsob, jakým fanoušci zažívají UCI Světový pohár horských kol. Živá biometrická data od sportovců, kteří nosí zařízení, budou sdílena během závodu, stejně jako pomohou při vytváření analytických a komentátorských týmů před a po show.

Je to poprvé, co byla tato data použita v pokrytí Světového poháru horských kol UCI a přinesou zcela nový rozměr do vašich sjezdových a běžeckých přenosů díky náhledům na sportovní výkony, které poskytuje WHOOP.

WHOOP je nejpokročilejší nositelná technologie ve zdravotnictví a fitness průmyslu, která poskytuje vysoce věrné detaily o tréninku, spánku a stresu a poskytuje úplný obraz o výkonu sportovce.

Přelomové partnerství přichází ve vzrušující době pro horská kola, protože vstupuje do nové éry s Warner Bros. Discovery Sports, aby zajistila práva na vysílání, propagaci a organizaci mistrovství světa UCI horských kol, které se bude zobrazovat na Discovery+, GCN+ a Eurosport.

A přestože tato technologie může být pro horskou cyklistiku novinkou, WHOOP již má oceněný vztah s WBD Sports díky průkopnické spolupráci s Eurosportem na Giro d’Italia Grand Tour 2022. Toto partnerství dalo divákům jedinečný pohled na tepovou frekvenci a únava jezdců v reálném čase, když šplhají do posledního vyčerpávajícího stoupání závodu, plus podrobnější metriky v analýze po show.

Mezi jezdce, kteří budou během závodu nosit pásku WHOOP a sdílet svá data, patří členové týmu Alpecin Deceuninck, jako je mistr Evropy UCI v cross-country U23 Puck Pieterse a šampion UCI cross-country na krátké trati Sam Gaze.

Scott Young, senior viceprezident pro obsah a produkci ve Warner Bros. Discovery Sports: „Naše poslání posunout světovou sérii horských kol UCI do nové éry je založeno na naší touze vzít fanoušky na místa, kam by se normálně nedostali, a prohloubit jejich spojení se sportem, který milují, a jeho sportovci.

„Za tímto účelem se těšíme na začlenění nejnovějších inovací do našeho vysílání, včetně partnerství s WHOOP, abychom získali zásadní pohled na výkon jezdců. Nejen, že to pomůže divákům a našemu publiku vysvětlit, jak může sportovec přelstít svého konkurenta, ale povýší vytrvalost a dovednosti na zcela novou úroveň soutěže. Tím, že umožní nejpokročilejší závodní analýzu v reálném čase, jakou jsme kdy viděli.“

„WHOOP je nadšeno, že může stavět na našem partnerství s Warner Bros. Discovery,“ řekl John Sullivan, senior viceprezident marketingu WHO. „Letos v létě představujeme WHOOP Live pro mezinárodní zpravodajství UCI Mountain Bike World Series, podporujeme tento sport a poskytujeme divákům a fanouškům jedinečný zážitek ze sledování; s vhledem do lidského výkonu, kterým je horská cyklistika. Naším cílem, spolu s WBD je pomoci při povznesení hlasatelů, sportovců a komentátorů do této nové éry světové série horských kol.

„Náš tým se těší, že bude na místě, že se letos v létě setká s touto komunitou na mnoha akcích a umožní více lidem odemknout svůj lidský potenciál pomocí WHOOP.“

A nejen domácí fanoušci budou těžit ze zážitku WHOOP, protože značka bude tuto sezónu na místě na vybraných kolech světového poháru horských kol UCI, nabídne živá dema a možnost zakoupit si WHOOP 4.0 a kapely.

Další závod světové série UCI horských kol se koná tento týden v Novém Městě na Moravě v České republice s prvním kolem Světového poháru UCI v cross country (11.-14. května).