Rusko si kvůli dohodě o hranicích s USA předvolalo finského velvyslance

před 5 hodinami

Rusko si předvolalo finského velvyslance v Moskvě poté, co Finsko podepsalo se Spojenými státy novou dohodu o vojenské spolupráci.

Finsko vstoupilo do NATO letos v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno obvinil NATO ze „zatažení“ Finska do bloku a oznámil vytvoření nové vojenské zóny poblíž finských hranic.

Všechny finské hraniční přechody s Ruskem zůstanou uzavřeny až do 14. ledna

Ministr obrany Antti Hakkanen, který citovala Agence France-Presse, řekl: „Neočekáváme, že Spojené státy převezmou obranu Finska. Pokračujeme v investování do naší obrany a sdílíme zátěž v našem regionu i mimo něj.“

Finsko se během studené války těšilo poměrně přátelským vztahům s ruským předchůdcem, Sovětským svazem, a vyhýbalo se vstupu do západní vojenské aliance.

Ale požádalo o vstup do NATO se Švédskem kvůli obavám, že by se ruská agrese na Ukrajině mohla rozšířit do dalších sousedních zemí.