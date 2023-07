Spor mezi Türkiye a Řeckem kvůli pokulhávajícím dohodám o amerických stíhačkách

Další člen NATO ve východním Středomoří chce také koupit vyspělá americká letadla a američtí zákonodárci na obou stranách tvrdí, že jedna dohoda by neměla pokračovat bez druhé.

Řecko – odvěký regionální rival Turecka – chce F-35, nejpokročilejší americký stíhací letoun, čekající na nákup, který byl v limbu. A ačkoli se zdá, že vysocí členové Kongresu zmírnili svůj odpor k turecké žádosti o F-16 poté, co Ankara souhlasila s tím, že upustí od svých námitek proti vstupu Švédska do NATO, spojili obě dohody dohromady.

„Stále mám své výhrady k F-16,“ řekl tento týden listu The Washington Post předseda výboru pro zahraniční vztahy Senátu Robert Menendez (D-N.J.) po oznámení Švédska na summitu NATO v lotyšském Vilniusu.

Předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Michael McCaul (R-Texas) souhlasil, stejně jako nejvyšší demokraté v obou výborech. „Předseda McCaul řekl, že by mohl podpořit modernizaci stávajících tureckých F-16, pokud Řecko obdrží F-35, a že Washington by měl Řecku nejprve zaručit vojenskou výhodu nad Tureckem,“ řekl McLaurin-Penover, mluvčí výboru. Většina.

Prezident Biden je online Dva prodeje v pre-top rozhovor S Fareedem Zakariou na CNN, který se vysílal v neděli. Türkiye se snaží modernizovat letouny F-16. A [Prime Minister Kyriakos] Mitsotakis je také v Řecku a hledá pomoc, řekl Biden. „A tak to, co se snažím dát dohromady zcela upřímně, je trochu konsorcium, kde posilujeme NATO, pokud jde o vojenskou kapacitu Řecka i Turecka, a pouštíme Švédsko dovnitř. Ale to je… v hrát. Není konec.“