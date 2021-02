Mise SpaceX Inspiration4 uvádí Shift4 jako druhého člena posádky

Příští říjen se očekává, že na vrchol rakety Falcon 9 vystřelí čtyři civilisté v kosmické lodi Dragon Space Crew Dragon. Mise bude řídit 38letý muž. Jared Askman, Dokonalý pilot a zakladatel a generální ředitel společnosti Shift4Payments, společnosti zpracovávající kreditní karty. K podnikateli se na této průkopnické misi přidají další tři civilisté, z nichž první byl nedávno potvrzen.

V pondělním oznámení Dětská výzkumná nemocnice St. Jude odhalila, že k Isaacmanovi jako lékařovi posádky se přidá 29letý asistent lékaře a přeživší rakovina Haile Arsinoe. Za předpokladu, že mise bude pokračovat, bude i Arceneaux Nejmladší člověk v historii Jít do vesmíru. Bude také první osobou, která použije protézu, připomínající její předchozí boj s rakovinou.

Seznamte se s komerční astronautkou Hailey Arseno. Je to úžasný člověk a vím, že bude inspirací pro lidi po celém světě. Nejen ti, kteří sní o tom, že půjdou, ale i všichni lidé, kteří potřebují naději, když čelí životním výzvám. Hayley, vítejte na Ha ha ha pic.twitter.com/t02LFuU7mm – Jared Isaacman (rookisaacman) 22. února 2021

Arsino bylo 10 let, když podstoupila operaci v St. Jude, aby jí vyměnila koleno a dostala titanovou tyč do levé stehenní kosti. Zatímco stále kulhal a občas zažíval bolesti nohou, SpaceX tento výlet schválil. Mluvit s Associated Press„Všimla si, že její boj s rakovinou ji opravdu připravil na výzvy cestování vesmírem.

„Můj boj s rakovinou mě opravdu připravil na cestování vesmírem. Ztěžovalo mě to, a pak si také myslím, že mě to opravdu naučilo předvídat neočekávané a posunout se vpřed s cestou,“ řekla a dodala, že s misí Inspirace4 má za cíl dokázat mladým pacientům a ostatním, kteří přežili z rakoviny, že obloha už ani není limitem. “

„Vidět přeživšího ve vesmíru pro tyto děti hodně znamená,“ poznamenal Arsino.

Inspiraci 4 oznámil Isaacman 1. února spolu se slibem získat pro St. Jude 200 milionů dolarů, z čehož polovina bude z jeho osobního příspěvku. Jako vedoucí mise se zakladatel a generální ředitel společnosti Shift4Payments rozhodl představit jedno ze čtyř sedadel kapsle Crew Dragon pro St. Jude. Rick Shadiak Head Fundraisingová organizace St. Jude„Poznamenal, že Arceneaux byl vybrán z„ desítek “nemocničních a fundraisingových pracovníků, kteří byli dříve nemocní a kteří mohli účinně zastupovat další generaci.

Podle webu mise Inspiration4 bude posádka Provádějte experimenty ve vesmíru Navrženo k rozšíření znalostí lidstva o vesmíru. Kapacita užitečného zatížení posádky 365 liber bude přidělena jak základním potřebám posádky, tak vědeckému vybavení určenému pro výzkumy mikrogravitace. Cílem mise je alokovat maximální možné množství hmoty k dosažení jejích výzkumných cílů, které by měly poskytnout přístup k prostoru pro inspirativní projekty, které „jinak nejsou schopny překonat vysoké bariéry konvenčního vesmírného výzkumu“. Posádka by pravděpodobně strávila přibližně 2–4 dní na oběžné dráze Země.

Poté, co jsou nyní identifikováni dva členové posádky Inspiration4, pokračuje hledání zbývajících dvoumístných cestujících v Crew Dragon. Ishaqan naznačil, že má v úmyslu odhalit poslední dva členy posádky civilní vesmírné mise někdy v březnu. Očekává se, že bude zahájena v říjnu v Kennedyho vesmírném středisku NASA.

Podívejte se na rozhovor Hayley Arceneaux Zprávy NBC dnes Ve videu níže.

Neváhejte nás kontaktovat a požádat o radu. Stačí poslat zprávu … [email protected] Poskytnout nám výstrahu.