Tsitsipas poráží Medveděva a ve finále Cincinnati Open se utká s Coricem

Čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas porazil světovou jedničku Daniila Medveděva 7-6 (6) 3-6 6-3 v sobotním semifinále Cincinnati Open a připravil si střet s Bornou Corićem poté, co Chorvat vyhrál 6-3 6-4. vítězství nad Cameronem Norriem.

Tsitsipas si v úvodním tiebreaku zachránil set, aby se dostal do vedení, ale ve druhém setu se ohromujícím způsobem zhroutil a prohrával 5:0, než se těsně vyhnul chlebu.

Ale Řek, který v devíti hrách vyhrál jen dvě výhry proti Rusovi přicházejícímu do zápasu, zvýšil svou úroveň hry v play-off a zlomil šampiona US Open 3-2, než ze zápasu pohodlně odešel se skvělou hrou.

TSITSINNATI 🔥🔥 steftsitsipas Poráží světovou jedničku, Daniila Medveděva, 7-6, 3-6, 6-3, aby si zajistil místo ve finále 💪 CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/ngfRzZQgqT A[مدش].Tweet vložit

V neděli to bude Tsitsipasovo první finálové vystoupení v Cincinnati a jeho páté v roce 2022.

Coric se dostal do finále ATP Masters 1000 podruhé – a poprvé od loňské operace ramene – s impozantním výkonem proti Nourimu, který kladl jen malý odpor proti těžké ráně svého soupeře od základní čáry.

Britský devátý nasazený Nouri začal skvěle a vedl 3:1, než Coric našel svou drážku, aby vyhrál pět her v řadě a zajistil si úvodní set.

Coric, který zaznamenal celkem 22 vítězných bodů, si udržel tempo i ve druhém setu, když utěsnil osm bodů v řadě a vedl 4:2, než zápas dokončil a připravil třetí zápas s Tsitsipasem.

Kvitová a Garciaová se kvalifikují do ženského finále

Petra Kvitová v sobotu porazila Madison Keysovou 6-7 (6) 6-4 6-3.

32letá Kvitová nepostoupila do semifinále v 10 předchozích zápasech Cincinnati. Je to finále české čtyřicáté kariéry a čeká ho další překvapení s Francouzkou Caroline Garciaovou, první kvalifikantkou, která se dostala do finále v Cincinnati.

Kvitová se téměř vůbec nedostala z prvního kola, protože proti loňské finalistce Jill Tishmanové musela zachraňovat mečbol. Také potřeboval tři sety, aby ve třetím kole porazil pátého nasazeného Anase Jabera.

Keysová, šampionka z roku 2019 v Cincinnati, tento týden porazila tři grandslamové vítězky, ale nedokázala zavřít Kvitovou.

Osmadvacetiletá hráčka vyhrála sedmý zápas v řadě, když porazila šestou nasazenou Arynu Sabalenkovou 6-2, 4-6, 6-1.

Během zápasu dvakrát přestalo pršet, celkem na čtyři hodiny. Garciaová dostala první set, ale po dvouapůlhodinovém zpoždění si Sabalenková vynutila třetí set.

Druhé zpoždění deště přišlo a Garcia postoupil 3-1 jako třetí. Jakmile se ale hra obnovila, rychle zapracovala na Bělorusce, vyhrála tři zápasy v řadě a stala se první kvalifikantkou, která se dostala do finále na turnaji WTA 1000.

Půjde o deváté střetnutí mezi Kvitovou a Garciaovou, přičemž Kvitová vyhrála pět, včetně vzájemných výher v Miami a Madridu.