Propuknutí rajčatové chřipky v Indii se rozšířilo do dalších dvou států | Indie

Propuknutí nové virové infekce označované jako rajčatová chřipka, která byla poprvé zjištěna u dětí v jihoindickém státě Kerala v květnu, se rozšířila do dalších dvou států.

Podle článku zveřejněného v The Lancet Respiratory Medicine bylo k 26. červenci v Kerale diagnostikováno 82 dětí mladších pěti let.

Případy byly nyní hlášeny v sousedním Tamilnádu a ve východní Uríši, kde se nakazili devítileté děti, ačkoli virus obvykle infikuje děti do pěti let.

Vědci se stále snaží přesně určit, co tento virus je. Kvůli bolestivým červeným puchýřům, které na těle vytváří, se jí říká rajčatová chřipka a je vysoce nakažlivá. Zvláště ohroženy jsou děti, protože se snadno šíří blízkým kontaktem, jako jsou plenky, dotýkání se nečistých povrchů nebo vkládání předmětů do úst.

„Vzácné virové infekce jsou endemické a nejsou považovány za život ohrožující; vzhledem k děsivým zkušenostem s pandemií Covid-19 je však žádoucí bdělý management, aby se předešlo dalším ohniskům.

Lékaři říkají, že diagnostika rajčatové chřipky je obtížná, protože její příznaky jsou velmi podobné příznakům Covidu, chikungunya a horečky dengue. Poslední dva druhy jsou běžné v Indii během období dešťů a šíří je komáři. Chikungunya je zvláště rozšířená v Kerale.

Článek Lancet říká, že rajčatová chřipka může být u dětí spíše následkem chikungunya nebo horečky dengue než virovou infekcí.

A dodává: „Virus by mohl být také novým typem virového onemocnění rukou, slintavky a kulhavky, běžného infekčního onemocnění, které se většinou zaměřuje na děti ve věku od jednoho do pěti let a dospělé, kteří jsou imunokompromitovaní. Některé případové studie také ukázaly, že ruce, nohy a onemocnění úst u imunokompetentních dospělých“.

Dr. Sunila Garg, vysoký představitel vlády v Dillí, řekl: „Souhlasím s tím, že chikungunya a horečka dengue mohou způsobit, že děti budou náchylné k rajčatové chřipce, protože jejich imunitní systém je slabší. V Dillí zatím nemáme žádné případy a jsem přesvědčen, že tomu tak bude.“ aby se nestal problém.“

Propuknutí rajčatové chřipky přichází v době, kdy Indie v posledních několika týdnech zaznamenala trvalý nárůst případů COVID spolu s případy prasečí chřipky.

Profesor Dilip Mavalankar z Institutu veřejného zdraví v Gandhinagaru řekl: „Prasečí chřipka se během Covidu snížila, ale nyní se ve velkých městech opět zvyšuje. Ale protože testování je tak drahé, testuje se na ni jen málo lidí, takže čísla jsou nejasné.“