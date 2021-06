Proč se Venuše brzy stane nejzajímavějším místem ve sluneční soustavě

Venuše při pohledu z Mezinárodní vesmírné stanice v roce 2015. obrázek : NASA / JAXA

Je horko. Je to sam. Točí se dozadu a je pokryta sopkami. Jedeme tam brzy. Tři mise na Venuši, nedávno oznámené NASA a Evropskou kosmickou agenturou, odhalí více než jsme kdy věděli o hořící planetě, což je místo, které mnoho vědců popisuje jako zlé dvojče Země.

V posledních týdnech dvě mise NASA Venuše svítily zeleně, Pravda, čestnost A Da Vinci +zatímco Evropská kosmická agentura oznámila kosmickou loď s názvem Venus Představit si. Planetární vědci se již radují z těchto možností. Mluvili jsme s několika odborníky o tom, proč je Venuše tak vzrušená.

“Právě mě to začalo šokovat, co to znamená,” uvedl ve videohovoru Paul Byrne, planetární vědec ze Státní univerzity v Severní Karolíně. “Ztratím svůj vrh pokaždé, když vyjde nový list.” Důvodem, proč se vracíme na Venuši, je podle něj hlavně pochopit, proč je planeta „náš bratr, ne naše dvojče“.

“Jak máte planetu zhruba stejně velkou jako Země, vyrobenou ze zhruba stejných látek, zhruba ve stejných složeních, obíhajících kolem stejné hvězdy a se stejným věkem – jak máte dva světy, které jsou na papíře stejné?” , a to se stále velmi liší? “vysvětlil Byrne. „EnVision, VERITAS a DAVINCI + poskytnou neuvěřitelně solidní a nečekaný základ pro řešení této otázky.“

Nějaká estetická vnímání příchodu DAVINCI + na Venuši. Vyjasnění : Vizualizujte NASA GSFC a CI Labs Michael Lentz a kolegové

Veritas z NASA je orbiter, který bude křižovat hustými mračny Venuše, aby pochopil topografii planety, povrchovou chemii a dokonce se ponořil hlouběji do planety, aby pochopil její geologické procesy. Druhá mise agentury, DAVINCI +, bude sestávat ze sondy sestupující atmosférou Venuše, odebírat vzorky chemie, větru a tlaku a dokonce pořizovat snímky jedné oblasti planety ve vysokém rozlišení – masivní upgrade přes jediné povrchové snímky Venuše dosud přijata, z nichž poslední byly mise Sovětského svazu téměř 40 let. EnVision ESA, také orbiter, prozkoumá vnitřek a atmosféru planety a doplní cíle obou misí NASA. Zahájení provozu všech z nich je naplánováno na roky 2038 až 2031.

„Celý den jsem byla trochu zmatená, když jsem slyšela toto oznámení,“ uvedla v e-mailu Katie Cooper, planetární vědečka na Washingtonské státní univerzitě, která se specializuje na tektonickou evoluci. “Jsem obzvláště nadšený, že se mohu dozvědět více o náhorních plošinách na Venuši, což jsou zajímavé, ale náročné analogie s velkými náhorními plošinami Země. Na Zemi mají náhorní plošiny jako tibetská plošina nebo náhorní plošina Altiplano svůj původ v pohybu tektonických desek,” ale to nemusí být případ planety Flower “.

Co jsme se dozvěděli, dodal Cooper, „nejenže nám umožní nahlédnout do Venuše, ale také nám poskytne dřívější tektonická období v historii Země.“

Venuše je pokryta hrubými zemskými prvky zvanými malý kousek dřeva. Tyto malé kousky tvoří pruhy Venuše, jako je Alpha Regio, rozlehlá náhorní plošina dvakrát tak velká jako Texas, kterou by DAVINCI + vyfotografoval. Až dosud byly drobné kousky záhadou pro vědce, kteří neměli takové údaje, které by naznačovaly, jak se tyto malé kousky na Venuši vytvořily nebo jak staré byly.

“Dnes jsme pro Venuši, protože jsme byli z Marsu v 80. letech,” řekl Byrne. “A v následujících letech jsme pochopili Mars jako mnohem komplexnější a zajímavější svět. A v mé mysli není pochyb o tom, že to se stane s Venuší.”

Pak existují sopky. Tyto obrovské bradavice na povrchu planety mohou být všechny spící, nebo se stále vzdalují. Je to další nepochopitelná tvář planety, zahalená v mracích a od mise Magellan, která skončila v roce 1994, ji nástroj NASA zblízka nenavštívil. Láva na planetě a její role při formování povrchu Venuše je také Není dobře pochopeno a důkladně diskutováno, včetně toho, kdy se láva znovu objevila a ochladila a zda se znovu objevila najednou nebo ve fragmentech.

Sopky, jako je Sapas Mons, zde vizualizované z více dat mise, budou bezpochyby horkým tématem. obrázek : NASA / JPL

„Jako vulkanologa mě velmi fascinují vulkanické procesy, které na Venuši proběhly (a stále se mohou stát!),“ Uvedl v e-mailu Inat Lev, seismolog a vulkanolog z observatoře Země Lamont-Doherty na Kolumbijské univerzitě. . “Lávové kupole koláč!” Ultra dlouhé lávové proudy! Plný výskyt lávy! Co není vzrušující ?! ”

Leaf dodal: „Jsem si jist, že nová pozorování povrchu Venuše, která shromáždí VERITAS, nás naučí hodně o všech těchto jedinečných procesech a možná i o extrémním vulkanismu (tj. Vysoký tlak, vysoká teplota, velmi tekutá láva) na Země nyní a ve vzdálené minulosti. “

Další záhadou je hustá květinová atmosféra, plášť Odběr oxidu uhličitého a kyseliny sírové To doposud zakrylo nejzajímavější otázky o povaze planety. Cílem DAVINCI + bude prozkoumat tuto hustou, tajemnou polévku, konkrétně měřením složení a struktury atmosféry – „co to je a kde je,“ vysvětlila Hannah Wakefordová, astrofyzička specializující se na atmosféru exoplanet na univerzitě v Bristolu v e-mail.

„Byli byste ohromeni tím, co můžeme pochopit z těchto dvou jednoduchých věcí,“ řekl Wakeford. “Budou nám říkat, jak celá atmosféra spolu souvisí. Má spodní část v blízkosti Země vliv na to, co měříme vysoko v oblacích? Pokud k tomu dojde, bude to mít obrovské důsledky pro měření, která můžeme provést atmosféry exoplanet, kde vidíme pouze horní část atmosféry. Venuše nám může říci, zda nám to, co měříme, dá nějaké další informace o podmínkách Země a zda to vypadá nebo ne jako naše planeta. “

Venuše byla vyfotografována v ultrafialovém světle Marinerem 10 v roce 1974 a její hustá, zamračená atmosféra byla evidentní. obrázek : NASA

Možná si pamatujete, že loni byl malý soubor ال fileليل vejít se o zjevné detekci fosfinu, potenciálního biomarkeru, v některých relativně mírných oblacích v atmosféře Venuše. Tato vášeň byla rychlá stmívač Když výsledky nelze reprodukovat . Venuše není silným kandidátem na hostování mimozemského života, na rozdíl od jiných míst ve sluneční soustavě, jako jsou některé oceánské měsíce kolem Saturnu a Jupitera. Existují však někteří vědci, kteří stále tvrdí, že mikrobiální život může existovat v oblacích Venuše. nově Klimatický model NASA Naznačil, že Venuše mohla být ve své rané historii obyvatelná a dokonce i oceány kapalné vody, i když dnes po těchto oceánech není ani stopy. “Ztráta oceánu může být geologicky nedávná – „Možná jen za poslední miliardu let,“ uvedl v e-mailu astrobiolog z Planetary Science Institute David Grinspoon. „To znamená, že naše sluneční soustava * možná * měla po většinu historie sluneční soustavy dvě planety s oceány a povrchovým životem, které seděly vedle sebe.“

Další tři mise pravděpodobně zlepší naše chápání toho, zda život může pokračovat Taky Možná na Venuši , ale žádná z expedic výslovně nehledá důkazy o životě. Běda.

Na Venuši je spousta matoucích prvků Vědci mají zájem o pozorování a interpretaci A jsou stejně zaujatí O tom, co tyto rysy mohou odhalit o vývoji Země Dnešní Oasis . Pěkné na tom, že váš bratr dostal test DNA, je samozřejmě to, že během procesu znáte svou historii.

Více: Sakra jo, jedeme do Venuše