První údaje o přípravku OMICRON ukazují zvýšený počet případů, ale mírnější příznaky

T WO TÝDNY Po identifikaci varianty Omicron se nemocnice připravují na tsunami covid-19. V Jihoafrické republice, kde nahradila oblast delty, přibývají případy rychleji než v předchozích vlnách. Každá osoba s omikronem může infikovat 3-3,5 dalších. Nejnovější kurz společnosti Delta v zemi byl 0,8.

Jižní Afrika není v uzamčení, což může částečně vysvětlit rychlé šíření Omicronu. Dřívějším variantám však prospělo, že narazili na spoustu lidí, kteří imunitu nemají. Doposud se většina Jihoafričanů buď zotavila z koronaviru, nebo byla očkována.

V takovém prostředí existují dva způsoby, jak se Omicron může šířit tak rychle. První je rozsáhlejší infekce, která závisí na faktorech, jako je to, jak snadno se dostane do buněk. Druhým je lepší únik imunity.

Delta varianta se stala převládající především kvůli její přenositelnosti. Naproti tomu se zdá, že Omicron má výhody v obou oblastech. Neoficiální důkazy o další nákaze přibývají: Došlo k velmi rozšířeným událostem, po kterých bylo 35–78 % lidí pozitivně testováno na virus v Norsku, Dánsku, Španělsku a Británii.

Kromě toho má Omicron nebývalou schopnost znovu infikovat. Nedávná studie vedená Juliette Pulliamovou ze Stellenbosch University ukázala, že více Jihoafričanů bylo pozitivně testováno alespoň 90 dní po jejich posledním pozitivním testu, než byste na základě předchozích vln očekávali. Protilátky generované vakcínou Pfizer jsou proti Omicron méně účinné než předchozí varianty. Silné neutralizace však dosáhly u lidí s přeočkováním nebo předchozími infekcemi. Současné vakcíny mohou poskytnout dobrou ochranu proti závažným onemocněním způsobeným přípravkem Omicron.

Údaje o virulenci jsou povzbudivější. V nemocnicích Omicron dosud neprokázal horší průběh onemocnění u starších osob. Mezi hospitalizovanými pacienty s koronavirem v Tshwane v Jižní Africe mělo 70 % pacientů ve věku 50–69 let a 90 % pacientů starších 80 let závažné případy během vlny delta. Tento podíl se nyní u všech věkových kategorií pohybuje kolem 30 %.

Průměrná závažnost omikronových případů může být zvýšena. Pokud tomu tak není, jedním z možných důvodů je, že omikronové mutace vedou k mnohem mírnějšímu onemocnění. To by částečně vyrovnalo účinek náhlého nárůstu počtu případů, i když úmrtnost může vzrůst, pokud jsou oddělení přeplněná. Dalším vysvětlením je, že mnoho starších lidí v Jižní Africe bylo v posledních měsících očkováno. Pokud by toto byla příčina, Omicron by představoval vážnou hrozbu pro neočkované osoby. ■

Zdroje: NICD, Jižní Afrika; Trevor Bedford „Zvýšené riziko reinfekce SARS-CoV-2 spojené se vznikem varianty Omicron v Jižní Africe“, od JRC Pulliam et al. (pracovní list)