Česká republika vs Faerské ostrovy předpovědi a tipy na sázení

The republika Che bude provádět Faerské ostrovy Středa (16.11.) na Andrově stadionu v Olomouci Přátelský.

Tým Jaroslava Šilhavího se nedokázal kvalifikovat na Mistrovství světa ve fotbale 2022 poté, co v semifinále play off UEFA prohrál se Švédskem 1:0. Později v tomto roce Češi sestoupili také z ligy A Ligy národů UEFA poté, co skončili na posledním místě ve skupině 2.

S jednou výhrou a čtyřmi prohrami ze šesti zápasů mají jen čtyři body a v příštím ročníku soutěže budou hrát v lize B. Lokomotivy čekají příští rok kvalifikace na Euro 2024 a budou se na ně připravovat v několika příštích přátelských zápasech.

🙋‍♂️ Národní tím sejde k lošenmu srazu roku 2022 v tomto složení 🇨🇿🆚🇫🇴🇹🇷 #hardilvi https://t.co/b97Fd44AhE Sestava české reprezentace před listopadovými přátelskými zápasy proti Faerským ostrovům (16. 11. 2022) a Turecku (19. 11. 2022). twitter.com/ceskarepre_cz/… Sestava české reprezentace před listopadovými přátelskými zápasy proti Faerským ostrovům (16. 11. 2022) a Turecku (19. 11. 2022). twitter.com/ceskarepre_cz/…

Mezitím se Faerské ostrovy, které jsou na 122. místě na světě, ještě nekvalifikovaly na žádný velký turnaj. Po další neuspokojivé kvalifikační kampani na mistrovství světa viděli jejich sucho pokračovat.

Landslidid získal čtyři body a vyhrál pouze jednou z deseti zápasů ve skupině F kvalifikace UEFA, skončil druhý ode dna, přičemž horší pozici má pouze Moldavsko (1). Ve své následné kampani Ligy národů se tým Hakana Eriksena vyhnul sestupu, ale nedokázal si zajistit postup a skončil pět bodů za Tureckem.

Česká republika versus Faerské ostrovy Head and Betting Tips

Česká republika vyhrála všechna čtyři dosavadní setkání s Faerskými ostrovy.

Oba týmy se naposledy utkaly v roce 1999 v kvalifikaci o Euro 2000, v níž Česká republika zvítězila 2:0.

Česká republika a Faerské ostrovy jsou také vylosovány do stejné skupiny pro kvalifikaci na Euro 2024, první střetnutí se uskuteční 17. června a návrat 15. října.

Česká republika v posledních pěti zápasech nevyhrála a poslední čtyři prohrála.

Faerské ostrovy jsou v posledních čtyřech zápasech neporaženy.

Předpověď Česko vs Faerské ostrovy

Česká republika je 87 míst nad Faerskými ostrovy a má kvalitu na to, aby vyhrála bez větších potíží.

Předpověď: Česko 2:0 Faerské ostrovy

Tipy na sázení Česká republika vs Faerské ostrovy

Tip 1 – Závěr: Česká republika

Tip 2 – Góly nad/méně než 2,5: Méně než 2,5

Tip 3 – Oba týmy skórují: ne

