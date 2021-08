Naučte se veslovat (ne překlápět) s olympioničkou Charlotte Buck

Clarkstown – Pro někoho, kdo je zvyklý sledovat (a někdy i dělat) úspory, jsem pravděpodobně nikdy nebyl šťastnější než v úterý, které Charlotte Buck zastavila na Rockland Lake.

Olympijský dolar.

Je rouhačská.

Není to obyčejný „save“ sport.

Ale kolega Nyak, který před necelým týdnem a půl závodil v Japonsku v osmém finále veslování žen, laskavě souhlasil, že mě vezme do vody, aby mě naučil veslovat jako olympionik.

Návrat hrdiny: Hagerty: Po obrovské výhře Mount Vernon a Division 1 je čas oslavit Braya Benjamina

Míříme do Tokia: Náročná šance: Nyack’s Buck činí americký olympijský veslařský tým nekonvenčním

Místní sportovci vynikají: Olympijské hry: Sedm sportovců z tokijského údolí Hudson Valley hledá olympijské medaile

Vždy jsem měl za to, že všechno je možné. A tak jsem se během zimních olympijských her postavil před televizi, postavil se a předklonil se dopředu, přičemž v letu špatně napodoboval skokany na saních. Dělám to od dětství a roky neudělaly nic, co by utlumilo, že jsem si původně myslel, že dělám skate skok v obýváku: „Jo, to zvládnu. Chtěl bych to udělat! “

Zapomeňte na fakt, že pokaždé, když stoupám po žebříku (a ano, pro mě je to gradient), přeji si, abych měl na sobě deštník.

Jízda na kajaku má ale větší smysl.

A tak, než jsem se vydal na Rockland Lake, přemýšlel jsem o tom, že bych se na kajaku opravdu dobře vypravil. Skvělá věta filmu „Zázrak na 34. ulici“ zněla „Faith věří věcem, když vám zdravý rozum říká, že ne“, utíká kolem mé mysli, jak se to často děje během momentů Waltera Mittyho.

Myšlenka se ale nezdá zcela neopodstatněná.

Koneckonců, Charlotte Buck neprovedla olympiádu poté, co jí prořezávaly zuby pádlo, jak to dělají mezinárodní gymnastky na nerovných barech, ale místo toho, když se v létě 2014 naučila veslovat s Rockland veslařskou asociací. Se sportem začala hned poté, co promovala ze střední školy Nyak High School, kde její sporty byly basketbal a tenis a mezi její vášně patřila debata, divadlo a hraní na violoncello.

Na dráze před léčbou se Buck stal all-americkým veslařem na Columbia University.

Pokud tedy dokáže během pouhých sedmi let přejít z veslaře na olympionika na čtvrtém místě, proč bych nemohl na jednoho sezení přejít na kompetentního veslaře?

Poté, co jsme se Charlotte prošli základy na veslařském trenažéru (veslovací trenažér na suchu), jsme s sebou do doku přenesli čtyři dlouhá vesla a poté 40librovou dvojitou veslici.

Zde bylo poprvé testováno „Víra věří …“.

“Uložit”

Během několika sekund můj opatrný vstup do lodi skončil nouzovým přistáním, když jsem se snažil posadit.

Charlotte využila rychlost a sílu, kterou jí dala její přirozená schopnost a mezinárodní trénink sportovců, když zachránila naši loď před jistým převrhnutím. Také mě to zachránilo od toho, abych musel používat plavecké dovednosti, což lze nejlépe shrnout skutečností, že poté, co přátelé nainstalovali bazén, mi dali velkou nafukovací kachnu kolem pasu, aby mě udrželi nad vodou.

Jakmile Charlotte opravila loď a bez námahy skočila, byli jsme na cestě.

Když jsme se odtáhli z doku, byl jsem v pokušení požádat ji, aby nás na vteřinu vzala zpět, abych mohl znovu získat důvěru, kterou jsem tam zřejmě zanechal.

Ne, že bych byl úplně cizí pro lodě a vodu. Zkoušel jsem to dvakrát v závodě Adirondack na 90 mil s přáteli na čtyřčlenném člunu. Ale to není něco, co by převyšovalo můj životopis, protože:

c) První rok jsme vyhráli pouze 3. místo, protože v naší divizi byli pouze tři vodáci (vítězné ženy v plavbě, které jsem soudil, byly dlouholeté důchodkyně).

A:

b) Druhý rok, kromě kapitána prvního ročníku, jsme byli vrakem vlaku na vodě, málem jsme narazili na molo v 100 yardovém jezeře, později se převrhlo, když jsme vstoupili do člunu do post-transportu, abychom zdržili neschopní závodníci, pak se nepochopitelně chytili na obrovském balvanu viditelném ze 100 yardů. (Není třeba říkat, že zde nebyl žádný druhák.)

Takže jízda na kajaku nemusí být moje oblíbená věc. Řekl jsem si, že jízda na kajaku je úplně jiný sport.

Existuje jen několik věcí, které je třeba si zapamatovat a koordinovat, abyste mohli pádlovat na primitivní úrovni.

Když dostala Charlotte pokyn, někdy jsem dostal jednu a dvě správně, pak jsem minul tři, ale se čtyřmi jsem byl v pohodě. Někdy mám jednu správnou, dvě špatnou a pak se vzpamatuji za tři a čtyři – víceméně.

A někdy mi něco nejde.

Buck, sedící za mnou, měl lepší pohled na moje selhání než ladné labutě, které s námi sdílely jezero. Být milovníkem divoké zvěře (matice AKA), rád bych se k nim přiblížil. Charlotte ale zmínila, že to byly agresivní územní labutě (viděla, jak jedna zabíjí druhé), a tak jsme jim dali prostor.

Labutím možná chyběla dobrá nálada, ale Charlotte ne.

Kázal jsem trpělivost (možná jsem na tom méně než matematika, i když je to hod) a rychle jsem chválil občasné chvíle, kdy jsem dokázal odtlačit ruku od těla, pohnout se vpřed a zároveň čepele své vesla, sklouzla k nim a přitáhla moje vesla k sobě, aniž by se trefila do břicha tažením na dlouhé vzdálenosti. (Všimněte si mě, možná by bylo na čase si sednout).

Co je potřeba k veslování

Na rozdíl ode mě Buck nepotřebuje dělat práci ab. Veslování je svalové cvičení. Ve skutečnosti si kvůli síle svalů zlomila žebro.

Jsou 6 stop vysoké, což se zdá být průměrné pro vysoce postavenou ženskou veslařku, s dlouhými nohami a dlouhými pažemi, které umožňují delší a produktivnější tahy.

Je zvyklá pádlovat jako příslovečná kachna (skutečná kachna, ne moje verze nafukovacího bazénu).

Zeptejte se jí, co je potřeba k tomu, aby se dobře veslovalo, a ona řekne: „Do toho všechno patří – technika, vytrvalost, síla.“

Klíčový je také hrubý talent.

Ale viděla, jak to někteří lidé plýtvají, protože nejdůležitější nezbytnou ingrediencí je závazek.

Charlottein příběh má trochu pocit Disneyho. Je to příběh o odložení školy a tréninku, tréninku, ale nedostání pozvánky na reprezentační tábor, pak se naučíte pádlovat s jednou lebkou a dobře soutěžit na různých lodích na Novém Zélandu, ale stále nevytáhnete pozvání do amerického tábora, dokud nedokončíte druhý v mezinárodní soutěži Ierg COVID.

Tokio by mohlo být šťastným koncem této pohádky, a to i bez medaile.

Tokio však může být jen začátek, protože šestadvacetiletý muž je připraven studium medicíny na chvíli odložit.

Tokio byla smíšená taška. I když milovala vidět tolik soutěžících, jak šťastně kombinují, a bylo skvělé, že její loď vyhrála vedro, aby se dostala do finále, vyhnat se před medailí bylo těžké.

“Čtvrtý bolí tak moc,” řekla.

„Nikdy jsme nedostali rytmus, ve kterém jsme chtěli být.“

Říká však, že není čeho litovat, protože udělali maximum.

Vrátila se z Tokia s nezapomenutelnými vzpomínkami, přičemž hlavní z nich slyšela oznámení týmu USA, zatímco její loď byla na startovní čáře.

„Jen jsem trochu nachladla. Charlotte si vzpomněla, jak si říká:‚ To jsme my. ‘“

(Trenér) Tom Terhar nás požádal, abychom se podívali doleva, podívali se doprava a usmáli se. „Na ten pocit nikdy nemůžeš zapomenout,“ řekla.

Bylo by hezké ten pocit znovu cítit.

Co vás čeká dál?

Charlotte Buck se tedy pokusí přimět americký tým, aby se příští rok zúčastnil mistrovství světa v České republice, v zemi, kde kdysi soutěžila s Nyak High Room Orchestra v mezinárodní hudební soutěži.

Poté to zkusí znovu s týmem USA Team 2023 Worlds v Srbsku a doufá, že na olympiádě v Paříži 2024 v Paříži bude mít další místo na americké lodi.

„Před výsledkem (v Tokiu) jsem věděla, že budu pokračovat,“ vysvětlila Charlotte. “Nemyslím si, že se zastavím, než dosáhnu svého potenciálu. Vím, že se mohu zlepšit. Chci vidět, kam můžu jít.”

Úterý byl malý výlet, abychom se podělili o svou lásku ke svému sportu, jak to často dělá při výcviku dětí a dospělých pro program Rockland Rowing Association.

Poté, co jsme se dostali na molo, jsem vystoupil z lodi, doplazil se na molo se slůnětem, který se pokoušel uniknout z bahenní jámy. Vrátili jsme loď do skladovacího prostoru. Potom mě Charlotte povzbudila, abych zkusil pádlování, myslím, protože jsem byl tak dobrý v přenášení lodi a otáčení s ramenem k rameni.

Nejsem si jistý, jestli se mi stane jízda na kajaku.

Ale dokážu si snadno představit, jak sedím na podlaze, ruce natažené přede mnou a tlačím se zpět, když sleduji její další televizní mezinárodní závod. A připravuji se teď, pokud své pomyslné pádla stáhnu příliš daleko, na rozdíl od úterý se spojím pouze s pevnými abs.

Koneckonců „Faith věří …“

Nancy Hagerty pro The Journal News/lohud pokrývá běžecké, atletické, pozemní hokej, bruslení, lední hokej, lakros dívek a další sportovní akce. Sledujte ji na Twitteru na @HaggertyNancy a @LoHudHockey.