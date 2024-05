Česká republika přesouvá své velvyslanectví do Jeruzaléma Židovský tisk – JewishPress.com | Nosen Shulman | 27. nisan 5784 – neděle 5. května 2024

Image Credit: Snímek obrazovky z YouTube

Předseda české vlády Petr Fiala jako významné diplomatické vítězství Izraele oznámil, že v příštích měsících přesune velvyslanectví země z Tel Avivu do Jeruzaléma. Východoevropská země již oficiálně uznala Jeruzalém za hlavní město židovského státu. V roce 2019 se staly prvními zeměmi Evropské unie (EU), které otevřely oficiální pobočky svých ambasád v Jeruzalémě spolu s Maďarskem (ačkoli jejich hlavní kanceláře jsou v současnosti v Tel Avivu). Slovensko Z toho pak vyplývá otevření diplomatické mise v Jeruzalémě. Přesunutí jejich ambasád do Svatého města je významné, protože patří do Evropské unie, která odmítá uznat Svaté město jako hlavní město Izraele. EU od toho aktivně (a agresivně) odrazuje ostatní země, často hrozbami vůči nečlenským evropským zemím, které mají zájem o vstup do EU (dva příklady: Klikněte zde) Tato slovanská země si však vytvořila nezávislý přístup k zahraniční politice. Premiér Fiala kategoricky prohlásil: „Nemyslím si, že bychom měli postupovat v konsensu se všemi zeměmi EU, a to jsme nikdy neměli v případě Izraele.“

Prohlášení České republiky by nemělo být žádným překvapením, protože téměř všechny strany zastoupené v české 200členné Poslanecké sněmovně (Parlamentu) jsou proizraelské a vyjádřily tomuto kroku podporu. Dva dny po děsivém masakru Židů a Izraelců dne 7. října ozbrojenými palestinskými civilisty a teroristy hlasovalo 5 ze 7 stran zastoupených ve sněmovně (zastupující 163 poslanců) pro návrh na přesun ambasády, zatímco zbývající dvě strany (společně patřící do 37členného výboru spojenců s Izraelem). Aktivní proizraelská skupina mocných českých poslanců vznikla v posledních letech s cílem posílit legislativní podporu židovského státu. Tito politici v posledních měsících povzbuzují poslance z jiných zemí, aby se k jejich úsilí přidali. Jak bylo oznámeno Tady, parlamenty České republiky a Slovenska nedávno oslavily Den Jeruzaléma (rok Izrael osvobodil Jeruzalém v šestidenní válce v roce 1967) a staly se tak prvními zeměmi Evropské unie, které tak učinily. Často blokují protiizraelská hnutí v EU (některé zákony musí schválit všech 27 členských států), například požadavek na označování výrobků ze Západního břehu Jordánu a Golanských výšin, který čeští zákonodárci označili za antisemitský. V OSN je Česká republika spolehlivým hlasem proti rezolucím proti Izraeli.

Česká republika a Izrael mají dlouhou historii. Během izraelské války za nezávislost v roce 1948 sehrálo Československo hlavní roli ve vítězství Izraele. Když arabské národy zaútočily, většina izraelských „spojenců“ odmítla prodat novému státu jakékoli zbraně, takže Izrael byl zranitelný vůči zničení. Zasáhla Česká republika, která tajně dodala Izraeli potřebné vybavení k vítězství. ‚

Po dokončení této operace se Česká republika připojí k USA. Guatemala, Kosovo, Honduras A Papua-Nová Guinea Své ambasády už přesunuli do Jeruzaléma. Jiné země uznaly Jeruzalém za věčné hlavní město Izraele a africké země jako Libérie, Malawi a Kongo slíbily, že brzy přemístí své ambasády. Rovníková Guinea a jihoamerické země Argentina a Paraguay (plánovaná akce v listopadu 2023, ale odložena kvůli válce). Ostrovní státy Nauru, Vanuatu a Fidži uznávají Jeruzalém jako hlavní město Izraele, přičemž posledně jmenovaný se zavázal do konce roku 2024 přemístit svou ambasádu.

