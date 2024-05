Český prezident Peter Pavel se zranil v závodě BMW M…

Český prezident Petr Pavel byl hospitalizován po nehodě při jízdě na motocyklu BMW na pražském autodromu.

Počáteční zprávy naznačovaly, že prezident na trati ‚závodil‘, i když nebylo jasné, zda tomu tak bylo, nebo zda se účastnil dráhového dne. Bylo potvrzeno, že v době nehody jel na BMW R1200 GS, takže pravděpodobnější je to druhé.

Pavel je horlivým příznivcem motorkářů a má vášeň pro všechno dvoukolové. Není to poprvé, co ho kolo dostalo do horké vody, krátce po nástupu do úřadu prezidenta loni v srpnu, kdy byl spatřen na kole bez motocyklové přilby a byl nucen se veřejně omluvit.

Prý jezdí na BMW R1200 GS jako Pavel

Během přestávky vysvětlil incident: „V tomto případě jsem šel na benzínku natankovat pneumatiky. Jednalo se o 1,5 kilometru dlouhou cestu po málo využívané silnici a na pár desítek metrů se musela napojit na hlavní silnici. Bylo to hloupé. Uvědomuji si, že prezident by měl jít v dodržování pravidel příkladem.

K nehodě na trati Pavlova kancelář potvrdila, že jeho zranění nejsou život ohrožující a před propuštěním byl poslán na pozorování do vojenské nemocnice. V rozhovoru na ‚X‘, dříve známém jako Twitter, jeho kancelář zveřejnila: „Prezident byl zraněn při jízdě na motocyklu… zranění nejsou vážná, ale budou vyžadovat krátké pozorování v nemocnici.“

Hlavní obrázek – Peter Powell / Facebook