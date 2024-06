Mírový summit ve Švýcarsku má silnou podporu pro ukrajinský mírový plán, ale podpora zbraní je nezbytná.

Jan Marion, náměstek ministra zahraničních věcí ČR, v komentáři pro Ugrinform.

Summit pořádaný Švýcarskem byl podle Mariana úspěšný, protože se v Praze sešlo 100 delegátů z celého světa. Upozornil, že navzdory tlaku Moskvy přijeli i zástupci zemí Jižní Ameriky, Afriky a jihovýchodní Asie. Rusko je z toho velmi nervózní, dodal diplomat.

„Je to silný signál podpory Ukrajině. Věříme, že je velmi důležité prokázat dlouhodobou podporu ukrajinskému mírovému plánu. Hlavní je, že proces bude pokračovat a možná se jednoho dne zapojí Rusko. To není diskuse o míru, toto je diskuse o podpoře ukrajinského mírového plánu,“ řekl Marian.

Přečtěte si více: Zelenského: Jednota států na mírovém summitu dokazuje, že myšlenka mezinárodního práva je účinná

Zároveň zdůraznil, že Česká republika považuje v tuto chvíli za velmi důležité poskytnout Ukrajině vojenskou podporu.

Hrozby a ultimáta ruského diktátora Vladimira Putina před švýcarským summitem ukazují plnou podstatu ruského režimu, řekl český náměstek ministra. Připomněl zkušenosti z let 2014-2015 a minské dohody.

Podle něj, když Putin mluví o míru, je to mír v jeho očích, mír za jeho podmínek. „To není mír, to je kapitulace.“ Musíme si to uvědomit,“ zdůraznil.

Ke konkrétním bodům programu summitu Marion uvedla, že prezident ČR Peter Pavel a vedoucí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Dana Draupová vystoupí s projevy o jaderné bezpečnosti dne druhý den summitu.

Česká republika podle zprávy spolu s Francií, Japonskem a Švédskem vede pracovní skupinu pro radiační a jadernou bezpečnost v 10bodové ukrajinské mírové formuli prezidenta Volodymyra Zelenského. To je jeden z bodů vzorce, který budou projednávat účastníci mírového summitu v Burgenstocku ve dnech 15. až 16. června. Mezi další témata programu patří zajišťování potravin a humanitární hledisko.