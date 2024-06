Švýcarská mírová konference o tomto víkendu na Ukrajině – český pohled

Věřím, že toto je pátá mírová konference pro Ukrajinu od zahájení ruské invaze v plném rozsahu. Jaké poselství vy a prezident Peter Pavel předáte z Česka na této konferenci?

„Jednak je to první summit na nejvyšší úrovni, na úrovni lídrů. Předtím byly schůzky na úrovni poradců pro národní bezpečnost nebo náměstků ministrů.“

„Je to tedy první setkání tohoto druhu v ukrajinském mírovém procesu.

„Myslím, že naším poselstvím bude především plná podpora Ukrajině, připravená poskytnout naši plnou podporu v budoucnu a připravená poskytnout dlouhodobou podporu; takže Rusko by nemělo očekávat nějakou únavu z naší strany.“

„Poselství solidarity a široké mezinárodní podpory – to je míra účasti a počet účastníků.

„Některé konkrétní nebo konkrétní problémy, jako je jaderná bezpečnost; to je důvod, proč Dana Draboa [chair of the State Office for Nuclear Safety] K delegaci se připojuje Čech.

Konference jsou založeny na vlastním 10bodovém mírovém plánu Ukrajiny, který zahrnuje požadavky na návrat k hranicím z roku 1991 a případy válečných zločinů. Tyto požadavky Rusko pravděpodobně nepřijme. Jak se Česká republika dívá na požadavky Ukrajiny? Nejsou překážkou nějaké mírové dohody?

„Myslím si, že jsou zcela legitimní. Plně stojíme za ukrajinskou územní celistvostí, včetně Krymu.“

„Musíme podpořit tuto mírovou formuli, která je jedna. Nyní máme ve Švýcarsku tři témata, samozřejmě, jakmile budete mít širší mezinárodní přítomnost, zaměřte se na témata, se kterými je jednodušší se vypořádat nebo najít shodu, jako je Charta OSN .

„To neznamená, že nějak upustíme od dalších bodů projektu.

„Ale samozřejmě tyto záležitosti nebo tyto body, nejprve jsou potřeba dva na tango a Rusko nechce mír.

„Nyní Rusko nechce opustit ukrajinské území, ale toto je řešení. Rusko může tuto brutální válku kdykoli ukončit.

„Mezitím musíme podporovat Ukrajinu a mezitím musíme podporovat Ukrajinu na místě.

„Protože situace na místě ovlivní situaci v Rusku a budoucí důsledky této druhé ruské agrese.

„Takže naše muniční iniciativa a další úsilí v tomto ohledu jsou určitě velmi důležité, protože to je něco, co by mohlo vytvořit podmínky pro některá budoucí mírová jednání, a nevíme, kdy a jak k tomu dojde.“

Americký prezident Joe Biden se konference nezúčastní a několik zemí pozvání k účasti odmítlo. Ale pravdou je, že Rusko tam nebude. Jakým způsobem se mírová smlouva stane neúčastníkem války?

„Tento summit není o mírových rozhovorech. Tento dlouhodobý ukrajinský mírový proces je o získávání mezinárodní podpory pro mírovou formuli a vytváření podmínek pro nějaké budoucí urovnání – a možná jednoho dne pro jednání s Ruskem, ale my tam ještě nejsme, samozřejmě.“

Země jako Brazílie a Čína říkají, že se nezúčastní, pokud nebudou u stolu Rusové. Jak vidíte skutečnost, že nebudou některé země, které mohou Rusko ovlivnit?

John Marion|Foto: Ian Willoughby, Radio Prague International

„Samozřejmě bychom je rádi viděli na palubě, z nichž někteří se zúčastnili předchozího setkání na úrovni expertů nebo vyšších důstojníků.

„Určitě je oslovíme, Česko to dělalo na úrovni ministerstva zahraničí i na úrovni prezidenta před touto akcí.

„Budeme v tom pokračovat, budeme se i nadále snažit předat naše poselství o nutnosti čelit této ruské agresi, protože má hluboký dopad nejen v tomto regionu.

„Má to dopad například na potravinovou bezpečnost, což je velmi aktuální pro některé partnery, například v Africe, o čemž se bude diskutovat ve Švýcarsku.“

Možná je otázka podobná, ale konference se koná na žádost Ukrajiny a jejím cílem je vybudovat konsensus ohledně základních principů budoucího urovnání. Ale jde to bez některých velkých hráčů?

„Myslím, že můžeme pokračovat i bez některých hráčů. Je to něco, co se musí udělat.“

„Ale jak jsem řekl, budeme s Čínou dál mluvit, protože Čína chce na jedné straně samozřejmě zlepšit mezinárodní obchod s USA a EU a pracovat v nějakém mezinárodním rámci nebo systému.“

Na druhou stranu Čína zřejmě nějak podporuje ruskou agresi. Proto bychom o tom měli s Čínou i nadále mluvit.

Co byste považoval za pozitivní výsledek víkendové konference?

„Za prvé, úroveň účasti a počet účastníků.

„Za druhé společné prohlášení, které přinejmenším potvrzuje roli Charty OSN.

„Za třetí, konkrétní problémy, jako jsou ty, které jsem zmínil. To je náš problém; jsme spolupředsedové Task Force 1.“

„A všechna bilaterální setkání na okraji tak velké mezinárodní akce jsou vždy užitečná. Takže naši zástupci mohou mluvit s jinými zástupci, které příliš často nepotkáváme.

Konference bezprostředně navazuje na summit G7, který začíná dnes ve čtvrtek a předchází summitu NATO ve Washingtonu příští měsíc. A nebudou tato setkání, zejména summit NATO, klíčová, pokud jde o určování postojů Západu k válce a, jak nedávno řekl Guardian, „zda ho Západ chce omezit, ale neporazit“?

„Bohužel si myslím, že to nejmenší, co můžeme udělat, je omezit Rusko na roky, možná desetiletí.

„Myslím si, že Ukrajina by měla vyhrát, což znamená, že Ukrajina může plně ovládat své území.

„A o spoustě mezinárodních akcí bych to takhle neformuloval, protože jde o cestu do Jižní Ameriky, Afriky.

„A pak tu máme akce jako summity NATO se spojenci nebo podobně smýšlejícími zeměmi.“

Zmínil jste jednání na okraj konference. Doufám, že bude alespoň nějaký rozhovor o českém dělostřeleckém úsilí. V jakém je nyní stavu? Slyšeli jsme, že dodávky začnou v červnu.

„Nejprve nebudu komentovat detaily. Chápu, že se to již děje. Je to na dobré cestě a budeme to nadále podporovat.

„Zdůrazňujeme našim partnerům, že pokud udrží všechny na palubě, pokud budou splněny všechny závazky, můžeme to udržet nejen v následujících měsících, ale možná i v nadcházejícím roce nebo déle.

„Myslím, že musíme Rusku dokázat, že jsme připraveni pokračovat v této dlouhodobé podpoře, aby, jak jsem řekl, v Evropě nebyla únava z Ukrajiny.

„A myslím, že se to tady moc probírat nebude, třeba na plénu bude jiný systém.

„Ale hodně se o tom diskutovalo na ministerské radě NATO, kterou jsme nedávno zorganizovali na ministerstvu zahraničí.“

Sice nemůžete jít do detailů, ale jak je Praha spokojená s dosavadním postupem dělostřeleckého úsilí?

„Myslím, že jsme spokojeni. Už jsme dostali nějaké závazky, dostali jsme solidní podporu a už to běží, takže bych řekl, že jsme rádi.

„Podporujeme také další iniciativy, jako je estonská a německá protivzdušná obrana.

„Určitě musíme pracovat ruku v ruce v rámci NATO, o čemž se tu nedávno diskutovalo, nebo v rámci některých podobně smýšlejících skupin.“