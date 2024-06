Radim Šimek se upsal České lize

V poslední době to hodně kleslo Radim Šimek V této sezóně jsem neviděl žádnou akci NHL. Místo testování na volném trhu, co by mohl získat, se rozhodl vrátit domů jako Liberec v české extralize. prohlásil S obráncem podepsali tříletou smlouvu.

Jednatřicetiletý hráč nejprve hrál libereckým systémem, než se v sezóně 2018-19 dostal do Severní Ameriky. Simek se během prvních dvou let v San Jose etabloval jako pravidelný hráč, když zůstal zdravý. Tehdejší GM Doug Wilson viděl dost, aby ho odměnil čtyřletou dohodou v hodnotě 9 milionů $ a doufal, že se bude moci nadále zlepšovat a pokračovat ve hře.

Bohužel pro Sharks se žádná z těchto věcí nestala. V prvních třech letech této smlouvy hrával v průměru méně než 15 minut na zápas, zatímco bojoval s více zraněními a občas zjistil, že je zdravý.

To mělo za následek změnu plánů na minulou sezónu. San Jose se rozhodlo ponechat ho mimo tréninkový kemp a přidělilo ho do AHL Barracuda. Odehrál s nimi 40 zápasů, zaznamenal 16 bodů a v termínu výměny byl vyměněn do Detroitu. Klim Kostin Obchod. Red Wings se rozhodli ponechat Šimka v juniorech, kde se objevil v devíti zápasech základní části a osmi zápasech play off za Griffins, přičemž v tomto rozpětí nasbíral tři asistence.

Šimek opouští Severní Ameriku s 209 zápasy v NHL v kariéře, všechny v průběhu pěti sezón v San Jose. V tomto rozpětí měl 256 bloků a 419 zásahů a 7 gólů a 22 asistencí. Vzhledem k tomu, že mu bude 34, až tato smlouva vyprší, je velká šance, že by to pro Šimka mohla být konec cesty na úrovni NHL, ale jako nedraftovaný hráč má stále dobrý průběh.