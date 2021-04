Apokalypsa a zima: Některé filmy si vás vezmou po konci světa

Napsal Konstantinos Psilides

Den po apokalypse byli filmaři dlouho uchváceni. Setkáváme se jako komunita a přestavujeme? Budeme si navzájem běhat? Nebo připoutáme Toma Harda ke kapotě, zatímco psychopat vrhne na kytaru, která vrhá plamen? Víte, všechno je možné.

S láskou a příšerami, které tento týden dorazí na Netflix, je vhodné hodnotit nejlepší možné filmy v nejhorším případě dostupné na Kypru (Netflix, Amazon, Apple +). Konec světa, jak ho známe.

Pokud tedy chcete dělat rádi REM a cítit se dobře, zde jsou naše návrhy.

Láska a příšery

Všichni už příběh znáte. Chlapec se setká s dívkou, dívka se zamiluje do chlapce, chlapce a dívky, která vidí celé lidstvo zničené obrovskými hmyzími příšerami Láska a příšery neběží úplně jako post-apokalyptický film, a to natolik, že je téměř parodií jim. Láska a příšery, které jsou více než jen hrůzou, vypráví příběh Julese Dawsona, teenagera, který se schovával v doupěti s dalšími přeživšími poté, co příšery zničily Zemi. Jules, otrávený pocitem zbytečnosti, se rozhodne odvážit vnějšímu světu šanci na lásku a navštívit komunitu své přítelkyně. Láska a příšery mají své vtipné okamžiky, na kterých to záleží, díky čemuž je skvělý nápad strávit klidnou noc. Má také psa, který je vždy plus.

10 Cloverfield Lane (Amazon Prime Video)

Druhá část série Cloverfield, tento film vypráví příběh Michelle, mladé ženy, která se snaží uniknout nejmenované globální hrozbě, jen aby se probudila připoutaná v suterénu se dvěma muži. John Goodman staví idiota Rosana a Paige Liposky stranou jako dominujícího a paranoidního Howarda, připraveného na Soudný den, který terorizuje Michelle i Emmetta (John Gallagher Jr.). Howard řekl oběma, že svět byl zničen chemikáliemi a že se nemohli dostat z úkrytu po dobu nejméně dvou let. Howard lže? Je nyní svět mrtvý? Podívejte se na film a zjistěte, že až budete hotoví, můžete se vydat na Netflix a podívat se na jeho předchůdce The Cloverfield Paradox.

Viz (Apple TV +)

Ačkoli nejde o film, ale o seriál, See dělá náš seznam jediným postapokalyptickým obsahem na Apple TV +, pro případ, že je to jediný streamovací systém, který máte k dispozici. See vypráví příběh vzdálené budoucnosti poté, co virus infikoval lidskou rasu a zničil naši schopnost vidět. Po staletí žilo lidstvo v primitivních podmínkách a přizpůsobilo se životu bez zraku. V tomto krutém světě jsou ti, kdo jsou schopni vidět, považováni za prokleté a musí být vyloučeni. See v čele s talentovaným Jasonem Momoou je jednou z nejdražších sázek Apple TV, i když kritikům nevyhovovala. Sezóna 2 má být spuštěna letos na podzim, takže nyní je ideální čas se do ní pustit.

Snowpiercer (Netflix)

Po katastrofálním pokusu napravit světové klima nyní Země prochází novou dobou ledovou a zbytky civilizace jsou ve vlacích, které se neustále pohybují a obcházejí svět. Lidé jsou ve vlacích odděleni, bohatí obsazení VIP vozů a zbytek nacpaní do zad. Vím, že je těžké si představit samostatný svět v duchu bohatství, ale víte. Použij svou představivost.

Chris Evans hraje Curtise, utlačovaného v zadních koncertech, který vede vzpouru proti bohaté elitě, poté, co se dozvěděl, že Strážci je ve skutečnosti nemohou ovládat.

Tento film z roku 2014, který koprodukoval v Jižní Koreji a v České republice, zaznamenal obrovský úspěch, protože také produkoval epizodickou sérii se stejným názvem, která je k dispozici také na Netflixu.