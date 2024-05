Mezinárodní soudní dvůr v novém rozhodnutí nařídil Izraeli, aby zastavil útok na Rafah a Gazu | Zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu

Soudci Nejvyššího soudu OSN nařídili Izraeli, aby zastavil svůj útok na město Rafáh v jižní Gaze a stáhl se z Pásma, v případu, který podala Jihoafrická republika a obvinila Izrael ze spáchání genocidy s odkazem na „obrovské nebezpečí“ pro palestinské obyvatelstvo. .

Páteční rozhodnutí je letos potřetí, co 15členná porota vydala předběžné příkazy s cílem omezit počet obětí a zmírnit lidské utrpení v Gaze. Přestože jsou příkazy právně závazné, soud nemá žádnou policii, která by je vymáhala.

Předseda soudu Nawaf Salam při čtení rozsudku ICJ uvedl, že dočasná opatření nařízená soudem v březnu plně neřešila situaci v nyní obležené palestinské enklávě a nebyly splněny nezbytné podmínky pro zahájení mírového procesu. Nový nouzový příkaz.

Salam řekl, že Izrael musí „okamžitě zastavit svůj vojenský útok a jakoukoli jinou akci v guvernorátu Rafáh, která by palestinské skupině v Gaze uvalila životní podmínky, které by mohly vést k jejich úplnému nebo částečnému fyzickému zničení“. Humanitární situace v Rafahu je „katastrofální“

Jihoafričtí právníci minulý týden požádali Mezinárodní soudní dvůr v Haagu o zavedení mimořádných opatření s tím, že izraelské útoky na Rafáh se musí zastavit, aby se zajistilo přežití palestinského lidu.

Stipe Vaessen z al-Džazíry ve zprávě z nizozemského Haagu uvedl, že 13 z 15 soudců Mezinárodního soudního dvora souhlasilo s výzvou Izraeli, aby útok zastavil.

„[Salam] Řekl, že 800 000 lidí bylo vysídleno a že nevěří izraelským slovům o poskytnutí bezpečí a možnosti, že se k nim dostane humanitární pomoc. Uvedla, že o tom neexistují žádné důkazy.

„Proto soud nyní vydal velmi důrazný příkaz, že Izrael musí okamžitě zastavit svou ofenzivu a vojenskou operaci v Rafahu a stáhnout odtud své síly „Vydal také rozhodnutí ohledně hraničních přechodů, že musí být znovu otevřeny co nejdříve pro vstup humanitární pomoci,“ dodal Weissen.

Řekla, že soudce také zdůraznil, že je třeba, aby pozorovatelé OSN dorazili co nejdříve, aby se zajistilo, že z oblasti nezmizí žádné důkazy o případných válečných zločinech.

Mezinárodní soudní dvůr rovněž nařídil Izraeli, aby soudu do jednoho měsíce předložil zprávu o pokroku, kterého dosáhl při provádění opatření nařízených institucí.

Izrael zahájil tento měsíc útok na město Rafáh na jihu země a přinutil statisíce Palestinců uprchnout z města, které se stalo útočištěm pro asi polovinu jeho populace 2,3 milionu lidí.

Rafah na jižním cípu Gazy byl také hlavní cestou pro pomoc a mezinárodní organizace tvrdí, že izraelská operace izolovala pásmo a zvýšila riziko hladomoru.

Hind Al-Khudari z Al-Džazíry ve zprávě z Deir Al-Balah v centrální Gaze uvedl, že lidé v pásmu Gazy dosud nekomunikovali s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, protože mnozí z nich nemají přístup k internetu.

„Lidé zde v pásmu Gazy se v současné době snaží nakrmit sami sebe… po svém pokračujícím vysídlení, takže lidé si nejsou dobře vědomi toho, co se děje, ptají se novinářů… jestli je něco pozitivního,“ řekla.

Al-Khudari dodal, že jako novináři v Gaze nechtějí dávat lidem v regionu falešné naděje a čekají na další informace o tom, jak bude v Rafahu, kde je situace stále napjatá, implementován rozsudek Mezinárodního soudního dvora.

Palestinská samospráva přivítala páteční rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora s tím, že představuje mezinárodní konsensus o ukončení války v pásmu Gazy, řekl agentuře Reuters mluvčí palestinského prezidenta Nabil Abu Rudeina.

Krátce po vydání rozsudku řekl izraelský ministr financí Bezalel Smotrich: Řekl Na platformě sociálních médií X „Stát Izrael je ve válce o svou existenci“.

„Ti, kteří požadují, aby Stát Izrael zastavil válku, požadují, aby sám ukončil svou existenci. „S tím nebudeme souhlasit,“ řekl.

„Pokračujeme v boji za sebe a za celý svobodný svět, historie bude soudit, kdo se dnes postavil na stranu nacistů, Hamasu a ISIS.“ [ISIL],“ přidal.

Imran Khan, korespondent Al-Džazíry v jordánském Ammánu, uvedl, že diplomatické zdroje informovaly izraelský Channel 13, že premiér Benjamin Netanjahu svolá mimořádné setkání.

Setkání se zúčastní ministr zahraničí Israel Katz, ministr obrany Benny Gantz a právní poradce vlády. „Tak vážně berou toto rozhodnutí,“ řekl Khan.

Dodal: „Slyšeli jsme z politických zdrojů, které hovořily s místními médii, že Izrael nebude reagovat na rozhodnutí soudu, ať už politicky nebo vojensky.

Podle prokurátora pro válečné zločiny Reeda Brodieho zesílil Mezinárodní soudní dvůr své úsilí čelit realitě v pásmu Gazy.

„Jsem opravdu ohromen především vytrvalostí a vytrvalostí Jižní Afriky a návratem zpět na hřiště,“ řekl Al Jazeera.

Brody poukázal na to, že Jihoafrická republika požádala Izrael o příkaz k zastavení vojenského útoku od začátku války v Gaze, protože soud uvedl, že nemůže udělat krok, protože na platformě nebyl přítomen Hamas a palestinská strana.

„Ale to je to, co se tady nakonec rozhodli udělat, a to je důkazem tohoto soudu a toho, co dělá,“ dodal.

„Spolu s rozhodnutím prokurátora Mezinárodního trestního soudu [to recommend arrest warrants against top Israeli officials]Je to skutečný právní úder.

Mezinárodní soudní dvůr, známý také jako Světový soud, je nejvyšším orgánem Organizace spojených národů pro rozhodování sporů mezi zeměmi. Její rozhodnutí jsou konečná a závazná, ale v minulosti byla ignorována.

V kontroverzním rozhodnutí z ledna soud nařídil Izraeli, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil genocidě v Gaze, ale zastavil se před nařízením zastavení bojů.

Izrael opakovaně odmítl obvinění případu z genocidy jako nepodložená a u soudu tvrdil, že jeho operace v Gaze jsou sebeobranou a jsou zaměřeny na bojovníky Hamásu, kteří zaútočili na Izrael 7. října.