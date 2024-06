G7: Ital Meloni bagatelizuje spor o potraty s francouzským prezidentem Macronem

Jak Francie, tak Spojené státy byly údajně součástí diplomatického přetahování s Itálií o to, zda by měl být v závěrečném prohlášení zmíněn potrat.

Loňské prohlášení, které následovalo po summitu v japonském městě Hirošima, uvedlo: „Znovu potvrzujeme náš plný závazek k dosažení komplexních práv na sexuální a reprodukční zdraví.“ [Sexual and Reproductive Health and Rights] Pro všechny, včetně řešení přístupu k bezpečnému a legálnímu potratu a péči po potratu.“

„Upřímně věřím, že je to kontroverzní [around abortion] „Bylo to zcela vymyšlené a je to vlastně spor, který na summitu neexistoval a v našich diskuzích neexistoval právě proto, že nebylo o čem polemizovat.“