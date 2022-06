Jeden z největších evropských dravých dinosaurů byl objeven ve Spojeném království

Pozůstatky jednoho z největších divokých predátorů v Evropě dinosauři Byly objeveny ve Spojeném království, uvedli ve čtvrtek vědci.

Paleontologové z University of Southampton v Británii uvedli, že šelma s krokodýlí tváří známá jako spinosaurid žila před 125 miliony let.A Poté, co našli několik prehistorických kostí z její kostry na Isle of Wight, malém ostrově u jižního pobřeží Anglie.

„Bylo to obrovské zvíře,“ uvedl v tiskové zprávě Chris Parker, doktorand, který studii vedl, a dodal, že bylo 33 stop dlouhé a vážilo několik tun.

„Jen z některých dimenzí se zdá, že představuje jednoho z největších dravých dinosaurů nalezených v Evropě – a možná dokonce největšího dosud známého,“ řekl.

Tým ho pojmenoval „white rock spinosaurid“, protože kosti ze hřbetu, boků, ocasu a končetin tvora byly nalezeny v geografické vrstvě známé jako bílá skála.

„Vzhledem k tomu, že je v současnosti znám pouze z roztroušených částí, nedali jsme mu oficiální vědecký název,“ řekl Darren Naish, paleontolog, který je spoluautorem studie. „Doufáme, že se časem objeví další ostatky,“ dodal.

Diagram ukazuje umístění nejlépe zachovaných kostí prostřednictvím dinosauří anatomie. Chris Parker / Dan Folks

„Pobřežní prostředí nezachovává věci příliš dobře, takže jakýkoli objev nám pomáhá porozumět tehdejším dinosaurům,“ uvedl Neil Jostling, který na projekt dohlížel.

Studie uvedla, že spinosaurid by při hledání potravy lovil jezera a písečné oblasti a spoléhal by se na ryby jako na důležitou součást své stravy.

Dodala, že znaky na kostech, včetně sítí tunelů vyhloubených do pánve, naznačovaly, že kostra se po smrti stala potravou pro odpadky a rozkladače.

„Je to zajímavá myšlenka, že se tento obří zabiják nakonec stal potravou pro skupinu hmyzu,“ řekl Jeremy Lockwood, doktorand z University of Portsmouth, který se na studii podílel.

Rodina spinosaurů se mohla v Evropě objevit asi před 150 miliony let, řekl Parker a dodal, že tvor, kterého tým našel, byl „pravděpodobně nejmenší dosud objevený britský spinosaurus, což rozšiřuje časové rozmezí rodiny.“

Tým uvedl, že dalším krokem bude zkoumat tenké části dinosauřích kostí pod mikroskopem, abychom lépe porozuměli rychlosti jejich růstu a věku.

Parker ale řekl, že doufá, že v dlouhodobém horizontu bude materiál uvolněn pro veřejné prohlížení v plném rozsahu.