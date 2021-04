Zelení v Německu chtějí změnit politiku země a tady je návod

Průzkum příležitostí by měl dát Zeleným obrovskou podporu, čímž se v posledních měsících zvýší silná dynamika a výběr stran na začátku tohoto týdne. Annalina Burbock, 40 let, spoluvedoucí strany, jako kandidát zelených na kancléře. Úředníci strany si stále více věří ve své šance na volby.

„Všechno je možné,“ řekl v úterý CNBC člen Konstantin von Knuts, člen Spolkového sněmu a Zelených, čímž zopakoval jeden ze sloganů strany.

“O tom by nemělo být pochyb, bude to velmi obtížná volební kampaň. Bude to velká kontroverze a lidé ze všech stran s námi budou velmi tvrdí, protože Zelení říkají, že můžeme být přední stranou, a to se probouzí.” .. každý nepřítel, který přijde. “