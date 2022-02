Capcom oznamuje Street Fighter 6

Capcom oznámil Street Fighter 6, další významný vstup do ikonické franšízy bojových her, která letos slaví 35. výročí. Byl to krátký upoutávka po finále sezóny Capcom Pro Tour, ve kterém Kawano porazil veterána Daiga Umeharu.

Trailer neukazuje žádnou skutečnou hratelnost, ale naznačuje to Street Fighter 6 Budete mít realističtější výtvarný styl než předchozí hry v sérii – alespoň tak realistické, jak byste očekávali, při zachování kolosálních proporcí Ryu. Capcom říká, že další informace o hře budou zveřejněny letos v létě.

Capcom v to bude doufat Street Fighter 6 Má lepší start než jeho předchůdce. Street Fighter V Vypadalo a hrálo se skvěle když vyšel Pro PS4 a PC v roce 2016, ale trpělo nedostatkem obsahu a také chybami a problémy se serverem. Hry se nakonec po následných recenzích prodalo přes šest milionů kopií arkádová verze A edice hrdiny Bylo to lépe přijato.

Capcom Fighting Collection sdružuje 10 klasických bojovníků s Rollback Netcode online, vyjde 24. června 2022! Darkstalkers (všech 5 her!)

Super Gym Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

červená země

Capcom také oznámil novou várku deseti bojových her pro PS4, Xbox, PC a Nintendo Switch. Bojová skupina Capcom Vyjde 24. června a zahrnuje následující tituly: