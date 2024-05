Aktualizace Stellar Blade 1.003 přidává novou výzvu pro šéfa, nové kostýmy a další

Vývojář Stellar Blade Shift Up Corp Aktualizace 1.003, která přidává novou Boss Challenge, nové oblečení pro hlavní hrdinku Eve a další.

Stellar Blade je akční hra, která vyšla exkluzivně na PlayStation 5 v dubnu. Recenze Stellar Blade od IGN se vrátila 7/10. Řekli jsme: „Stellar Blade je skvělý ve všech ohledech, na kterých v akční hře nejvíc záleží, ale nudné postavy, nevýrazný příběh a příliš mnoho frustrujících prvků v jeho mechanismu hraní rolí mu brání povznést se vedle toho nejlepšího ze žánru. “

Nyní, měsíc po vydání, nová aktualizace přidává režim Boss Challenge, který staví hráče proti 19 bossům ze základní hry. Postup přes výzvu šéfa vyžaduje bitevní data od bossů, které jste dříve porazili, vysvětlil režisér Kim Hyung-tae v příspěvku na webu. Blog PlayStation. Poté, co uvidíte konec hry, můžete také bojovat s bossy v režimu obtížnosti Hard.

Chcete-li zahájit výzvu, můžete buď nahrát a používat své vlastní vybavení, které jste používali, nebo si vybrat jednu z mnoha předvoleb. „Zvolte minimální předvolbu pro skutečnou výzvu, která je docela podhodnocená, nebo maximální předvolbu, která má všechny vaše dovednosti a statistiky vylepšené, pokud chcete posmívat bosse nějakým úžasným bojem,“ navrhl Kim Hyung Tae.

Po skončení výzvy se vaše bitevní data automaticky analyzují. Uvidíte metriky, jako je doba bitvy, počet dokonalých úskoků a úskoků, využití spotřebního materiálu a další. Své výsledky můžete porovnat s výsledky svých přátel. Pokud porazíte všechny bosse v Boss Challenge na obtížnost Normal nebo vyšší, obdržíte Neurolink Suit for Eve níže.

Když už mluvíme o nových kostýmech, aktualizace přidává dva nové Nano obleky: White Kunoichi a Black Kunoichi (podívejte se na ně na obrázcích níže). Kim Hyung Tae vyzval hráče, aby si ve hře vyzkoušeli více Nano Suits.

Aktualizace také v tichosti přidává dva nové kostýmy, které byly v posledních týdnech předmětem kontroverzí – Midsummer Redhood a Midsummer Alice. Toto jsou ve skutečnosti ty nejodhalující verze Bunny a kybernetické otroctví jde na to Někteří tvrdili, že to bylo „cenzurováno“ Při vydání hry. Nicméně, generální ředitel Shift Up Kim Hyung-tae, Řekl nedávno Kostýmní změny byly záměrné a byly spíše volbou designu než volbou „cenzury“.

Bez ohledu na to jsou původní verze nyní ve hře s novou aktualizací, i když oddělené od obleků Bunny a Cybernetic Bondage. podle ForbesMůžete si je koupit od obchodníka na černém trhu Roxanne za 10 Vitcoinů za kus.

Konečně, zlepšení kvality života znamená, že pokud přepnete do režimu útoku na dálku a poté přepnete zpět, zatímco jste obklopeni nepřítelem, nepřítel se automaticky znovu uzamkne. Aktualizace také přidává možnost vždy zobrazovat kompas v HUD.

