16 skvělých her pro Nintendo poslední generace – v Ol‘ Switch je možná zátiší

Ano, ano – víme, že to dělá i Nintendo Switch starý Nyní. V životě každé konzole přichází chvíle, kdy hry začnou vysychat a my se díváme do budoucnosti – a Switch je hodně na podzim. V květnu, dva měsíce do svého osmého roku, Nintendo uvedlo, že nové hardwarové oznámení přijde někdy před dubnem příštího roku a s tímto uznáním přichází pocit, že opravdu dobré věci budou uloženy pro silné spuštění příští konzole.

Pokud se však podíváme na předchozí systémy Nintenda, nemusí to nutně znamenat, že Switch bude po zbytek roku běžet na páry. Mohlo vám být odpuštěno, že jste si mysleli, že Zelda: Tears of the Kingdom byla pro Switch poslední hurááá, a pak přišla Super Mario Bros. Divit se. Možná jste si mysleli, že vydání Switche v roce 2017 znamenalo, že dny kvalitního exkluzivního softwaru 3DS byly sečteny, ale jak zdůrazníme níže, není tomu tak. Ve skutečnosti je Nintendo v dobré kondici, pokud jde o vydávání skvělých her na konci životního cyklu konzole, a vzhledem k tomu, že se prodalo přes 140 milionů konzolí Switch, je velká šance, že v ní je stále zlato, stejně jako všechno. Věci třetích stran, které už známe.