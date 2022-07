Nejistota ohledně plynovodu Nord Stream nechává Německo a Evropu zírat na sud nespokojenosti a stagnace | světové zprávy

Na všechny v Německu čeká stresující den. Nejbohatší země Evropy odpočítává hodiny, aby zjistila, zda jí Vladimir Putin přerušil dodávky plynu.

Poslední týden a půl plynovod Nord Stream, který přepravuje zemní plyn z Ruska do Německa Uzavřeno z důvodu roční údržby.

Stejně běžel jen na 40 %, což provozovatel Gazprom přičítal vadným turbínám.

Teoreticky by to nyní mělo být v procesu opravy. Po vleklé diplomatické hádce o to, zda pragmatismus převáží sankce, je do Ruska z Kanady navzdory protestům ukrajinské vlády odeslána náhradní turbína.

Je zde ale opravdu problém s údržbou?

Ve skutečnosti jde o to, zda Rusko pokračuje v prodeji energie Evropě ve stejnou dobu, kdy Evropa podporuje válečné úsilí Ukrajiny.

A při pohledu přes tento příspěvek funguje pragmatismus oběma způsoby.

Ruský prezident si je dobře vědom toho, že pokud se rozhodne přestat zásobovat Evropu zemním plynem, může způsobit mnoho bolesti.

A tak, jako ustaraný majitel domu, který opatrně otvírá kohoutek, aby zjistil, zda instalatér skutečně únik opravil, bude Evropa čekat, co se stane.

Vrátí se někdy Nord Stream k životu, nebo se Rusové rozhodnou nechat ho vypnutý a vyzbrojit energii?

Obavy z odstavení Nord Streamu kvůli opravám



Uzavření kohoutku plynu téměř jistě způsobí růst cen v Německu i v zahraničí, způsobí ekonomické škody a zhorší finanční podmínky již tak sevřených rodin.

A co víc, Německo, ve kterém jsou zásobníky plynu méně než dvě třetinybude nucena volit mezi přídělovým zásobováním průmyslu, domácnostem nebo prostě všem.

Na jednom konci stupnice by to mohlo znamenat omezení klimatizace; Na druhou stranu jsou továrny nuceny zavírat své dveře.

Není divu, že silný a nesmírně vlivný průmyslový sektor Německa již tlačí na politiky, aby stáhli pravidla, která v dobách nedostatku energie upřednostňují běžné občany.

Tento přízrak sociálního a průmyslového chaosu se může mnohým v Kremlu zdát lákavý.

Ale opět, prodej fosilních paliv, včetně zemního plynu, je způsob, jakým Rusko vydělává spoustu peněz. I když se Evropa rychle snaží najít nové zásoby, současné omezení dodávek by mohlo poškodit ruskou ekonomiku stejně jako Evropu.

Ukrajinská krize: Německo se ocitlo v hledáčku NATO



Pravdou je, že nikdo neví, co se stane. Zdá se, že německá vláda je znepokojena. Sousední Rakousko, které je v dodávkách plynu více závislé na Rusku, působí mnohem uvolněněji.

Evropská komise mezitím velmi pesimisticky zhodnotila potenciál pro opětovný provoz Nord Streamu.

„Neočekáváme, že se to znovu vrátí,“ řekl Johannes Hahn, komisař pro rozpočet.

„Pracujeme s předpokladem, že se nevrátí do práce, v takovém případě je třeba přijmout určitá dodatečná opatření.“

Jde o náznak vlastního balíčku návrhů Komise na snížení spotřeby energie – omezení vytápění a chlazení a možná i zásahy do komerčního trhu s energií.

Jak však EU říká, že je, diplomat s dobrým postavením z velké země EU mi řekl, že očekává restart Nord Streamu, ale s ještě nižší kapacitou, než je nyní.

„Putin se potřebuje prolomit mezi maximalizací bolesti pro Evropu zvýšením ceny plynu a také vyděláváním peněz, které Rusko potřebuje k udržení provozu,“ řekl mi Lee.

A samozřejmě nejde jen o Nord Stream. Existují další plynovody, které přepravují plyn z Ruska do Evropy.

Bylo mi řečeno, že diplomatům vadí zejména kontinuita dodávek z ropovodu Družba, nejdelšího na světě, který zásobuje i Německo, ale i Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Českou republiku.

Podle jednoho diplomata „záleží na tom, kolik bolesti nám chce Putin způsobit, ve srovnání s tím, kolik bolesti je ochoten snést sám se sebou“.

Tváří v tvář této nejistotě Německo a většina dalších zemí Evropy naléhavě hledají jiné způsoby, jak získat energii.

V Německu, které je ve finální fázi odstavování svých posledních jaderných elektráren, jsou možnosti velmi omezené, a tak se tato bohatá a vyspělá země uchýlí k pokrytí svých potřeb uhlím.

Ani to však nemusí stačit k tomu, aby se předešlo nedostatku energie, který by mohl Evropu přimět k nespokojenosti a stagnaci.