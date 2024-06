Capcom potvrzuje, že fanoušci, kteří čekali na hraní Mai Shiranui, tak udělají ve Street Fighter 6 již dlouhou dobu

Jestli je nějaká naděje na prosincové spuštění do























Po více než 35 letech dělá Street Fighter něco, co série ještě nikdy neudělala, a to tím, že do nové hry nepřináší jednu, ale hned dvě postavy zvenčí.











Mezi Terrym Bogardem a Mai Shiranui ze SNK se zdá, že pouze první z nich je na poměrně blízkém horizontu pro druhou sezónu Street Fighter 6.



















Capcom dnes večer zveřejnil nový příspěvek na sociálních sítích, který potvrzuje, že Mai, Alluring Kunoichi, nebude možné hrát v SF6 až do začátku roku 2025.





Dříve vývojáři uvedli, že Shiranui ninja byl plánován na vydání v zimě 2025, ale stále existuje určitá naděje, že dorazí spíše dříve než později.





Je to proto, že „Zima roku 2025“ ve skutečnosti začíná v prosinci 2024, i když se zdá, že květen na Vánoce nebo Nový rok nenavštíví, takže Terry zůstane sám s válečníky světa.





Vzhledem k tomu, že obsah 2. sezóny začíná plán vydávání obsahu dříve než v roce 1, stále se můžeme alespoň podívat na to, že čekání na Mai a Elena je o něco menší než čekání na Eda a Akumu.









Mai, atraktivní kunoichi.

Příjezd na začátku roku 2025. pic.twitter.com/q6d76gxUfb — Street Fighter (@StreetFighter) 15. června 2024







M. Bison odstartuje 26. června, zatímco Rosetta přišla až na konci července minulého roku, takže Capcom spravuje podobný kalendář DLC, takže můžeme určit nějaké předběžné časy, kdy budeme moci vidět zbytek Série 2.





Přesunutím věcí o měsíc nahoru od AKI by mohlo být Terryho vydání odsunuto někdy kolem srpna, Mai v lednu a Elena kolem dubna, i když je to v tuto chvíli čistě spekulativní na základě loňského plánu.





Toto čekání mezi AKI a Edem bylo obzvláště dlouhé i minulý rok, asi pět měsíců mezi postavami, takže si možná Terryho nechají kolem září nebo října, aby tentokrát udrželi vyváženější šíření obsahu.





Bude také zajímavé sledovat, jak se květnové vydání vyrovná s Fatal Fury: City of the Wolves, a to i vzhledem k tomu, že hra je naplánována na vydání „začátkem roku 2025“, přičemž tato křížová propagace mezi studii pokračuje.





Vývojáři Street Fighter 6 hodně mluvili o zahrnutí Terryho a Mai jako prvních hostujících postav v sérii, například o tom, jak jsou blízko k uvedení slavných kroků Fatal Fury do Street Fighter a Drive System.





Odpověděli také na otázky, co to znamená pro potenciální oživení Capcom vs. SNK a proč byla dvojice vybrána na prvním místě.





Vzhledem k tomu, že se M. Bison brzy objeví, Terry Bogard pravděpodobně obdrží alespoň jeden další teaser se svou skutečnou herní podobou pro SF6 příští měsíc na Evo 2024, které poběží od 19. do 21. července.