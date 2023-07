Oficiální výprodej Xbox na některé z největších her roku 2023

Prokrastinátoři opět sklízejí. Majitelé Xbox Series X/S, kteří si ještě některé z nich nevyzvedli Největší hry roku A konečně byste mohli získat až 45procentní slevu, pokud jste po nedávném naskládaném okně vydání již neměli dost na hraní.

Děkuji, PS Plus, za zvětšení mého Backlogu

MicrosoftKonečný prodej hryProbíhá od 14. července do 31. července a zahrnuje slevy na velké i malé konzolové hry a také na některé hry pro počítače. Akce zahrnují slevu 25 procent Star Wars Jedi: SurvivorA Jedna z nejlepších her roku 2023, která byla nedávno upgradována KotakuSeznam nejlepších her pro Xbox Series X/S. Bradavické dědictví Je také na prodej, i když trochu zvláštní. Deluxe Edition, která obsahuje zdarma Unforgivable Curses, byla snížena na 64 $, zatímco Regular Edition zůstává na 70 $.

Další velké slevy Elden prstenkterá klesla na 42 USD, a Call of Duty: Modern Warfare II, se slevou 45 procent na cenu „Next Gen“. Zde jsou některé další nabídky, které stojí za zhlédnutí:

GhostWire: Tokio – 20 $ (67 procent sleva)

Dead Island 2 Deluxe Edition – 60 $ (sleva 20 procent)

Red Dead Redemption 2 – 20 $ (67 procent sleva)

Film cyberpunk 2077 – 30 $ (50 procent sleva)

Far Cry 6 – 15 $ (75 procent sleva)

Vylepšená edice Marvel’s Midnight Suns – 28 $ (60% sleva)

diví se malinká Tina – 20 $ (67 procent sleva)

Zaklínač 3 – 25 $ (50 procent sleva)

divoká srdce – 42 $ (sleva 40 procent)

vezmi si dva – 16 $ (60% sleva)

pohárek – 14 $ (sleva 30 procent)

Lego Star Wars: Sága Skywalkera – 20 $ (67 procent sleva)

Bohužel momentálně nejsou k dispozici žádné dobré nabídky pro Xbox Series X nebo S. Mezitím mají doplňky mírné slevy. Můžete získat slevu 13 dolarů na konzole Xbox nebo až 40 dolarů na Elite Series 2 v závislosti na barvě, což není špatné pro jednu z nejlepších herních konzolí. V tuto chvíli neexistuje žádná speciální sleva na Game Pass, i když Microsoft právě vydal nové vydání První měsíc zkušební verze za 1 $ pro nové předplatitele.