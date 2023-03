Česká republika porazila Čínu, Ohtani vede Japonsko k další výhře – Sportsnet.ca

Associated Press



TOKYO – Shohei Ohtani zdvojnásobil a singl pro svůj druhý zápas na dva po sobě jdoucí dva zásahy a Japonsko překonalo manko tří kol a v pátek večer porazilo Jižní Koreu 13:4 a získalo druhé vítězství na World Baseball Classic za sebou.

Japonsko zaznamenalo čtyři běhy ve třetí směně, aby se dostalo do vedení 4-3, s dvojitým a dvouběhovým pátým a RBI singlem v pátém v pětiběhovém šestém, když byl Ohtani úmyslně chůzí. Obousměrná hvězda je 4 na 7 se dvěma dvojkami, třemi RBI a čtyřmi procházkami ve dvou japonských hrách, přičemž umožňuje jeden zásah přes čtyři bezbodové směny na kopci.

Masataka Yoshida měl tři zásahy a pět RBI pro Japonsko.

Česká republika ve druhém zápase skupiny B porazila Čínu 8:5, přičemž Martin Mušić zaznamenal tři nájezdy po double od svého bratra Mateje.

Ve skupině A zaznamenali Yoan Moncada a Yadil Mujica každý čtyři běhy, když Kuba porazila Panamu 13:4 a Tchaj-wan porazil Itálii 11:7.

Japonsko 13, Jižní Korea 4

TOKYO – Jižní Korea klesla na 0:2 poté, co vyfoukla tříkolový náskok v čele třetího Yu Darvishe.

Masataka Yoshida měl tři z 13 japonských zásahů a pět RBI.

Japonský premiér Fumio Kishida odhodil slavnostní první nadhoz na znamení zlepšení vztahů mezi asijskými sousedy. Kishida je středoškolský hráč a fanoušek Hiroshima Toyo Corp z Central League. Kishida předvedl svůj slavnostní nadhoz, který převzal japonský manažer Hideki Kuriana.

Yuji Yang trefil dvoukolový homer a Jung Hoo Lee měl singl RBI, když Jižní Korea postupovala.

Japonsko se shromáždilo ve spodní polovině na bodovaném singlu Larse Nootbara a dvojce RBI od Kensuke Kondo, které pronásledovalo Kwang Hyun Kim. Ohtani byl úmyslně krácen Tae-in Won, a když se později dostal jeden ven, Yoshidův singl ve dvou jízdách zajistil Japonsku vedení 4-3.

Kensuke Kondo singl vedl Won v pátém a Yoshidova obětavá muška dosáhla stavu 6-3. Yoshida přidal singl RBI do šestého a procházku nabitou bázemi do sedmé.

Darvish vyhrál poté, co povolil tři jízdy – dvě získané – a tři zásahy ve třech směnách. Za Japonsko hrál poprvé od roku 2009.

„Možná je to moje poslední šance prezentovat se v mé rodné zemi,“ řekl prostřednictvím překladatele.

Gunwoo Park měl sólo homer pro Jižní Koreu se Shota Imanaka na šestém místě.

Jižní Korea klesla na 0-2 pro druhou WBC po ztrátách s Izraelem a Nizozemskem v roce 2017.

Kuba 13, Panama 4

TAICHUN, Tchaj-wan – Yadir Drake měl čtyři zásahy a Moncada a Royal Santos každý po třech, když Kuba (1-2) odskočila z prohry 6-3, 10 směn s Itálií.

Panama (1-2) překonala manko 2-0 se čtyřmi koly, když Ruben Tejada trefil dvoukolový homer a Alan Cordoba měl dvoukolový singl.

Drake následoval se singlem RBI na prvním místě šestého pořadí, Moncada ho následoval s průkopnickým dvoukolovým singlem, který pronásledoval Matta Hardyho a Lewis Robert ho následoval se singlem s výsledkem 6:4.

Moncada přidal dvoukolový singl v pětikolovém sedmém a nahrál základy ve dvoukolovém osmém.

Příjemce Miguel Romero povolil dva zásahy ve třech bezbodových směnách se čtyřmi údery a bez chůzí.

Tchaj-wan 11, Itálie 7

Tchaj-čung, Tchaj-wan – Guo-Chen Fan zlomil remízu 7-7 jednokolovým singlem v poli v sedmém kole, když Joey Marciano a Gongguan Giljegiljao trefili v osmém triku. 1-1 nahoru.

Yu Chang na šestém místě zasáhl vyrovnávajícího, dvoukolového homera od Stephena Woodse Jr.

Vítěz Yen-Sing Lu předvedl dvě směny bez zásahu míče, přičemž se musel obejít po třech chůzích.

Itálie vedla 7-4, Nicky Lopez měl dva zásahy a tři RBI a Brett Sullivan tři.

Nizozemsko vede skupinu 2:0, zatímco Itálie klesá na 1:1.

„Bylo to velmi obtížné prostředí pro hraní, velmi jedinečné,“ řekl italský manažer Mike Piazza. „Pořád nevím, co si o tom myslet. Myslel jsem si, že je to trochu šok.

Česká republika 8, Čína 5

TOKYO — Devátý nájezd Martina Červenky odstartoval postupovou rally proti bezztrátovému Hai-Sheng Kangovi, když Čech překonal manko 5-4 a vyhrál svůj debut ve WBC.

Poté, co Čechy posunul domácí Martin Mušić do vedení, přidal Filip Smola bodovaný nájezd pro Čechy, kteří vyhráli úvodní zápas.

Marek Minařík, vítěz, dokončil 2 2/3 bezbodové směny poté, co Mitchell Kovala vedl na sedmém místě o 4 body na singlu RBI Jina Yanga (0-2).

Celý amatérský český tým se v Japonsku bavil. Během her v Miyazaki na jihozápadě Japonska několik hráčů surfovalo před soutěží.

„Užíváme si japonský pobyt,“ řekl krajní hráč Marek Chlub. „V Mijazaki někteří vojáci plavali.“