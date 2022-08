Proč stoletá vakcína nabízí novou naději proti patogenům

Výsledky studie diabetu 1. typu označil za „velmi robustní“, ale nabádal k opatrnosti a poznamenal, že jiné studie přinesly neuspokojivé výsledky. A Nizozemská studie téměř 1500 zdravotnických pracovníků Ti, kteří byli očkovaní BCG, nezjistili žádné snížení infekce Covid, jihoafrická studie 1000 zdravotnických pracovníků Nebyl zjištěn žádný účinek BCG na výskyt nebo závažnost Covid.

Výsledky největší studie BCG, Mezinárodní studie, která sledovala více než 10 000 zdravotnických pracovníků V Austrálii, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku a Brazílii se stále analyzuje a očekává se, že se uskuteční v příštích několika měsících. Studie také sledovala zdravotnické pracovníky poté, co dostali vakcíny Covid, aby zjistili, zda BCG zlepšila jejich reakce.

„BCG je kontroverzní oblast – jsou věřící a nevěřící,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník této studie, doktor Nigel Curtis, profesor dětských infekčních nemocí na University of Melbourne v Austrálii a předseda skupiny pro infekční choroby Murdoch Children’s Research Institute. . (Dr. Curtis se nazývá „agnostik.“)

„Nikdo netvrdí, že existují mimocílové účinky, ale jak hluboké to je a promítá se to do klinického účinku? Je to omezeno na novorozence, jejichž imunitní systém je náchylnější? To jsou velmi odlišné otázky,“ řekl Dr. Curtis.

Existuje řada faktorů, které by mohly vysvětlit rozdílné výsledky. BCG se vyrábí z živých, oslabených bakterií, které se po desetiletí pěstují v laboratořích po celém světě, což vede k mutacím, které vytvářejí různé kmeny.

Dr. Curtis řekl, že laboratoř Dr. Faustmana používá kmen Tokyo, který je obzvláště účinný. Jeho vlastní studie použily plemeno Dánsko, které je snadné získat. Počet dávek může mít vliv i na imunitu, protože mnoho vakcín vyžaduje pro zvýšení ochrany časté očkování.